Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

La Ferramenta Zottarelli snc

Sita in zona artigianale Ovest

Il magazzino del signor Franco Zottarelli propone un vasto assortimento di articoli di utensileria idraulica, di materiale elettrico e vernici di ogni genere. L’attività era stata fondata e gestita per lungo tempo dal padre del signor Franco Zottarelli, il quale – operando in via Don Bosco al centro di Mogliano – era riuscito a creare del suo negozio un centro acquisti all’ingrosso specializzandosi nella pronta fornitura di materiali ed attrezzature per l’edilizia.

All’attività di vendita di detti materiali, procurandosi il sito ed i macchinari adatti allo scopo, aveva aggiunto anche la lavorazione dell’alluminio, approvvigionato in grandi fogli e, tagliato a dovere, per copertura di capannoni industriali, scarichi di acqua piovana sistemati agli angoli delle costruzioni ed altri tipi di tubazioni in alluminio per diversi usi.

Erano gli anni nei quali l’edilizia era fiorente e, seguendo l’onda del boom economico e del progresso tecnologico la sua nuova attività andava a gonfie vele. Il signor Zottarelli dando vita a quella attività diede l’input a parecchi artigiani del settore perché si specializzassero nella messa in opera di quei prodotti. Lui fece all’epoca ottimi affari, ma contribuì a valorizzare e sviluppare un settore che fino ad allora languiva, spingendo parecchie persone a intraprendere un mestiere che nel tempo divenne redditizio.

