Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Fabio Milani presiedette la giunta dell’amministrazione comunale di Mogliano per un così breve periodo di tempo che io non mi sento di esprimere un giudizio sulla sua personalità politica e sul comportamento sulla sedia di Sindaco. Egli infatti fu chiamato a sostituire il Dr. Diego Bottacin, il quale era stato costretto a dimettersi perché eletto ad altre incombenze amministrative e la sua carica di Sindaco è durata fino all’anno dopo in cui si sono tenute le votazioni e si è insediato il nuovo Sindaco regolarmente eletto, che risultò Giovanni Azzolini.

Quella in cui si è trovato ad operare Milani è stata una situazione leggermente imbarazzante, perché non capita spesso in politica e credo che non sia facile prendere delle decisioni con la consapevolezza che quel ruolo toccava ad un’altra persona.

Quindi vivissimi complimenti per il senso di responsabilità dimostrato durante il periodo che fu chiamato a gestire la Cosa Pubblica in veste di “Pro”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti