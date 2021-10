Evento benefico al reparto di Oncologia del Ca’ Foncello con la musica anni 70

Tanti gli artisti trevigiani che si esibiranno grazie all’iniziativa ideata dal dr. Guido Tegon

La musica per stringere in un abbraccio benefico il reparto di oncologia del Ca’ Foncello di Treviso. L’iniziativa “Mi ritorni in mente – musica anni 70” che sarà interpretata da una nutrita serie di artisti trevigiani, sotto la direzione del chirurgo Guido Tegon, appassionato di musica e promotore di solidarietà, è già sold out.

L’appuntamento, veicolato anche da Lilt Treviso, si svolgerà il prossimo 15 ottobre, dalle ore 19, al BHR Hotel grazie a una serie di realtà che hanno sposato questa causa: Da Pino, Pamio Immobiliare, Le Papere, Assizorzi & Co., CentroMarca Banca, Tenuta Santomè, Studio Cavallo e Cavallo, Arcari Editore, Scandiuzzi Spa, Super Beton, Zincature Dalla Torre, Treviso Fbc 1993, Benetton Rugby, DBA Group, Astoria Vini, Gruppo Padana e Zetagroup video e comunicazione. Ecco gli artisti che si esibiranno: Luciano Bottos: chitarra, Tolo Marton: chitarra, Gianni Cauda: batteria, Max Gagno: basso, Anna Manfredi: tastiere, Rossano Emili: sax, Guido Tegon: voce, Italo Pegoraro: voce, Mauro Bolzan: tastiere, Alberto Negroni: chitarra, Alberto Martinuzzi: batteria, Paolo Borin: voce, Ursula Salvadori: voce, Willy Negroni: piano e voce, Aldo Tagliapietra: chitarra e voce.

I presenti potranno ascoltare pezzi di Santana, New trolls, Cocciante, Battisti, Dik Dik, Lennon, Baglioni, Clapton e tanti altri. Alle 23 poi spazio alla migliore cover dei Pooh “Sognando con i Parsifal”.

La serata raccoglierà pro reparto di oncologia del Ca’ Foncello di Treviso.