EuroVolley U22M: dal 20 maggio a Guidonia Montecelio  il torneo di qualificazione

Gli azzurrini campioni del mondo in carica nella categoria Under 21, scenderanno in campo dal 20 al 22 maggio nel nuovo Palasport di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, per cercare la qualificazione ai prossimi Campionati Europei Under 22. La Nazionale guidata da Vincenzo Fanizza affronterà nella Pool A i pari età di Portogallo, Israele e Irlanda, in un evento – organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, dal Comitato Regionale FIPAV Lazio e dal Comitato Territoriale FIPAV Roma – che abbraccerà l’intera pallavolo laziale a quasi tre anni di distanza dalle Rome Beach Finals del 2019 al Foro Italico, l’ultimo evento internazionale andato in scena sul territorio prima dell’emergenza sanitaria.

Giocatori, giocatrici, tecnici, dirigenti, appassionati e famiglie potranno ammirare da vicino alcuni tra i giovani più interessanti del panorama europeo e mondiale, con diversi ragazzi della formazione italiana già in pianta stabile nel giro della nazionale maggiore di Fefè De Giorgi. Il Palasport di Guidonia Montecelio si prepara quindi a tre giornate di grandi gare e di spettacolo autentico sugli spalti, dopo aver ospitato lo scorso 25 aprile l’Aequilibrium Cup – Trofeo dei Territori oltre a diverse finali giovanili e ai raduni del Centro di Qualificazione Regionale del Lazio. Al termine del torneo di qualificazione U22M, la prima classificata del girone A staccherà il pass per la fase finale della rassegna continentale in programma dal 12 al 17 luglio 2022 a Tarnow, in Polonia.

credits FIPAV

Tutte le gare del torneo di qualificazione saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI)

Il calendario della manifestazione

20/05: Israele-Portogallo (ore 16.30); Italia-Irlanda (ore 19.30)

21/05: Portogallo-Irlanda (ore 16.30); Israele-Italia (ore 19.30)

22/05: Irlanda-Israele (ore 16.30); Portogallo-Italia (ore 19.30)