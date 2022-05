A scuola con i kart: apprendimento ed esperienza per i futuri meccanici del Veneto

Il 9 maggio la gara di kart tra Istituti formativi presso il kartodromo Lignano Circuit .Tappa conclusiva del corso in automotive, che forma i meccanici più ricercati sul mercato.

Sporcarsi le mani e trasformare concetti astratti come attrito, accelerazione, velocità, forza centrifuga e centripeta in esperienza concreta. È questo l’obiettivo di “A scuola con i kart“, la manifestazione educativo-sportiva patrocinata da Regione Lombardia, che si concluderà il 9 maggio dalle 9:00 alle 18:00 presso il Circuito internazionale di Lignano Sabbiadoro e che coinvolge gli studenti del corso in automotive di Enti di formazione professionale di Regione Lombardia e Veneto.

Giunta alla nona edizione, la gara di go-kart non è che la tappa finale di un progetto della durata dell’intero anno scolastico che coinvolge,tra gli altri,i Talenti di Fondazione IKAROS Buccinasco, che imparano facendo – e divertendosi – l’assemblaggio, la regolazione dell’assetto con l’aiuto della telemetria e la manutenzione dei kart. Un’occasione per sottolineare la progettualità presente nei percorsi di formazione professionale, che si sviluppa anche attraverso iniziative straordinarie che sanno stimolare gli allievi, creando un sano spirito di squadra in un contesto di gara organizzato e strutturato per valorizzare l’apporto di ogni ragazzo e di ogni team.

Gli studenti in gara con i loro kart verranno valutati dalla giuria di professori soprattutto dal punto di vista tecnico e dovranno superare una serie di prove per verificare le competenze tecniche richieste dalla professione come stallonare le gomme, sostituite i supporti motore, cambiare le pinze del freno e sostituire l’assale posteriore. Diverse le aziende sul territorio che supportano l’evento e costituiscono poi anche sbocco naturale per l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro a dimostrazione dell’eccellenza della formazione Meccanica e dell’efficacia della proposta educativa, tra tutte Praga Karts e Iame.

“Il corso – commenta Emanuele Pratelli, Direttore Fondazione Ikaros Buccinasco – non ha l’obiettivo di formare piloti ma meccanici riparatori di autoveicoli, tra i professionisti più ricercati sul mercato, come emerge dal Bollettino annuale Excelsior di Unioncamere e Anpal. Il 40% delle aziende non riesce a trovarli ed è per questo che se ci si specializza in questo settore si è certi di non rimanere disoccupati“.

Numerosi gli istituti che partecipano insieme a Fondazione IKaros: per Regione Lombardia, Fondazione Mazzini e Accademia Formativa Martesana; per Regione Veneto, ENAIP C.S.F. Longarone, Padova e Cittadella.