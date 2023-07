“European Natura 2000 Award”, aperte le candidature

Al via la settima edizione del Premio Europeo “Natura 2000”, per valorizzare i successi ottenuti in termini di conservazione della natura e l’eccellenza nella gestione della rete Natura 2000, mirando anche alla sensibilizzazione dei cittadini. Possono candidarsi organizzazioni pubbliche o private e individui coinvolti nella gestione dei siti Natura 2000 nei Paesi dell’Unione Europea può presentare domanda: Autorità nazionali, ONG ambientali, imprese, agricoltori e proprietari terrieri, istituzioni e media. Possibile candidarsi fino al 29 settembre. I vincitori annunciati il 21 maggio 2024.

ROMA – Le domande possono essere presentate fino al prossimo 29 settembre tramite un modulo sul sito web dedicato del Premio, sul quale sono disponibili tutte le informazioni di dettaglio utili per i candidati, comprese le indicazioni per ciascuna delle categorie del premio e i criteri di selezione.

I premi vengono assegnati in cinque categorie: due categorie premiano i risultati delle migliori pratiche sulla terraferma – categoria “Conservazione del territorio” – e nelle aree marine e costiere – “Conservazione marina”.

Una categoria è mirata all’eccellenza nella comunicazione sulla rete Natura 2000 – “Comunicazione”- altre due celebrano invece il lavoro comune che reca benefici per le comunità locali – categoria Lavorare insieme per la natura – e le iniziative transfrontaliere di ogni tipo – categoria “Cooperazione transfrontaliera”.

Infine, il “Premio dei cittadini dell’UE” va al finalista che riceve il maggior numero di voti dal pubblico attraverso una votazione online.

I vincitori del Premio Natura 2000 2024 saranno annunciati durante una cerimonia speciale presso la sede della Commissione a Berlaymont, dal Commissario UE per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca il 21 maggio 2024.