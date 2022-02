Il primo antefatto da cui raccogliere tutto quello che ora vi racconterò di questo splendido viaggio che il regista Giuseppe Tornatore ci ha regalato e’ quello che “Ennio“ e’ un documentario che svela la figura del grande maestro Ennio Morricone, il compositore italiano scomparso il 6 luglio 2020 e non un film,semmai un docufilm.

Dalla musica al grande cinema e i suoi sodalizi memorabili come Sergio Leone e piu’ in particolare 500 colonne sonore, tra cui alcuni film di Tornatore e la condivisione del suo immenso talento con Bertolucci, Taviani,Piovani,Verdone fino a varcare l’oltreoceano con Eastwood,Tarantino e Springsteen.

Ma sono solo una piccola parte, di queste due ore e mezzo di pentagrammi geniali nonché’ interviste che si susseguono tra colonne sonore e aneddoti.

Tutto ruota attorno ad una vita fatta di intuizioni musicali e passione per la musica e il dono, inteso come autentica ciliegina sulla torta per i film, ciliegina che poi diviene elemento principe che decora in maniera superba la pellicola arrivando anche a superarla.

E alcuni piccoli racconti sulla vita privata, tra cui la sua passione per gli scacchi che ci arriva come metafora perfetta, tra musica e approccio alla vita di tutti giorni.

Ennio con i suoi due premi Oscar ci lascia un eredita’ indimenticabile,inestimabile.

Ennio – Regia di Giuseppe Tornatore –Anno 2022

22/21/Eventi di Mauro Lama