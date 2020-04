Emergenza Coronavirus. Ipotesi di sblocco emersa da riunione di Governo con parti sociali

Ecco l’ipotesi, non ufficiale, emersa ieri dalla riunione del governo con le parti sociali. Ripetiamo, non è ufficiale, ma è la bozza sulla quale sta lavorando il Governo.

SCALETTA IPOTESI SBLOCCO

FINE FASE 1: PROGRAMMATA

• 14 aprile – riapertura librerie e cartolerie

• 18 aprile – riapertura aziende agricole e industriali

FASE 2: IPOTESI

• 4 maggio – libera circolazione ma con obblighi come mascherine e distanza di sicurezza

• 4 maggio – riapertura negozi tessili, di arredamento e d’abbigliamento con ingressi scaglionati, file lunghe e prenotazioni (no centri commerciali)

• 11 maggio – riapertura tribunali e uffici professionali

• 18 maggio – riapertura bar, ristoranti e altre attività di ristorazione con distanza di sicurezza da rispettare

• 25 maggio – riapertura parrucchieri e barbieri con obbligo mascherina, ingressi singoli

• 31 maggio – ripartenza campionato di calcio e altri sport collettivi

• 8 giugno – riapertura centri sportivi ma solo per sport individuali o lezioni con basso assembramento.

FASE 3: IPOTESI

• settembre – riapertura scuole superiori con divisione turni e lezioni online, ancora da decidere materne ed elementari

• dicembre – riapertura cinema e teatri

• marzo 2021 – riapertura discoteche e stadi

•31 marzo 2021 – riapertura confini e fine di ogni limitazione.

Ritorno alla normalità previsto per la primavera 2021.

