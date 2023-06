Elon Musk incontra la leader politica italiana Meloni a Palazzo Chigi

Elon Musk ha visitato Palazzo Chigi per una serie di incontri istituzionali e con Giorgia Meloni. Durante un’intervista, Musk ha espresso preoccupazione per la denatalità in Italia e ha suggerito l’introduzione di sgravi fiscali per incentivare la nascita di figli e ha fatto alcune considerazioni sull’intelligenza artificiale.

ROMA. Elon Musk, patron di Twitter, Tesla e SpaceX, è stato a Palazzo Chigi per una serie di incontri istituzionali tra cui quello con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Durante un’intervista al Tg1, Musk ha espresso preoccupazione per la denatalità in Italia e ha suggerito misure per incentivare la nascita di figli.

“Mentre visitavo l’Italia, ho notato che la denatalità è un problema reale e urgente”, ha detto Musk. “Ho suggerito di introdurre sgravi fiscali per le famiglie che hanno figli o altre misure per rendere la natalità una scelta più sostenibile”.

Musk ha anche espresso preoccupazione per i rischi dell’intelligenza artificiale, sottolineando il potenziale per la tecnologia di diventare così potente da poter sottomettere l’umanità in futuro. Ha detto che è importante affrontare questi rischi in modo responsabile e ha chiesto maggiori investimenti nella ricerca sull’IA.

Durante la sua visita a Palazzo Chigi, Musk ha incontrato la premier Giorgia Meloni, con cui ha avuto un’ottima conversazione. “Mi è sembrata avere molto a cuore l’Italia e il suo futuro, ci tiene decisamente”, ha detto Musk.