Un film per raccontare la famiglia dietro l’impresa di costruzioni

Ecco “Carron – Codice d’Angelo”, il corto prodotto da Ideeuropee

Dopo l’anteprima in forma privata a Venezia, la presentazione al pubblico di Treviso.

Scritto e diretto dal regista Giancarlo Marinelli a vent’anni dalla morte del fondatore dell’azienda Angelo Carron, il film è disponibile sul canale YouTube dell’agenzia di comunicazione trevigiana

Da una parte, un’azienda di costruzioni. Dall’altra, un’agenzia di comunicazione. Ad intrecciarne le strade, un prodotto culturale sui generis, pensato per raccontare in un modo nuovo la storia familiare dietro uno dei fiori all’occhiello del tessuto imprenditoriale trevigiano. Carron e Ideeuropee insieme per “Carron – Codice d’Angelo”, il cortometraggio scritto e diretto dal regista vicentino Giancarlo Marinelli. Ventisette minuti di sceneggiatura originale su una vicenda di fantasia, inframezzata da aneddoti e flashback pescati nei ricordi dei cinque figli di Angelo Carron, patron dell’azienda, che attraverso il film rendono omaggio al padre nel ventesimo anniversario della scomparsa. Trasmessa sul grande schermo in anteprima negli spazi della Regione del Veneto-Veneto Film Commission nel contesto della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la pellicola viene presentata per la prima volta al Cinema Corso di Treviso e da questa sera è disponibile sul canale YouTube di Ideeuropee, che del film è produttore esecutivo.

Non la classica biografia, bensì una trama che viaggia sul filo di un enigma tutto da risolvere, un nodo intrecciato attorno vicissitudini private ed altre riguardanti l’impresa di costruzioni trevigiana, tenute insieme dagli stessi valori. Un’opera d’arte fuori dall’ordinario, con protagonisti attori del calibro di Sebastiano Somma, nei panni di Angelo Carron, e Anna Galiena, nel ruolo di sua moglie Graziella. E poi nel cast anche Francesca Valtorta, Matteo Cremon, Fabio Sartor, Giulia Pelliciari, Anna Zago, Claudia Donin, Martina Baraldo.

San Zenone degli Ezzelini (sede dell’azienda Carron) e Mogliano Veneto, i luoghi in cui sono state girate le riprese.

Così il regista Giancarlo Marinelli: «Angelo ai figli raccomandava: “Non allargatevi troppo”. La Carron s’è allargata, eccome. Girando questo film ho pensato a cosa sarebbe successo se il padre al contrario avesse detto: “Allargatevi il più possibile”. Quale l’effetto? Forse l’azienda si sarebbe ristretta? L’impressione è che il padre e l’imprenditore avessero capito e previsto tutto. Angelo Carron è riuscito persino a concepire la sua assenza come un cantiere in perpetuo movimento nell’animo e nella memoria dei suoi figli. È stato capace di prendere la sua morte e farne il progetto di vita per chi resta. Immortalità d’Angelo. In un Codice».

«Sono trascorsi vent’anni dalla prematura scomparsa di nostro padre: un’assenza improvvisa – le parole di Arianna Carron – che ha inevitabilmente segnato le nostre vite di figli e di imprenditori. Accanto al vuoto che si è creato e che giorno dopo giorno si lega ai ricordi più personali, quello che ci ha lasciato è una grandissima lezione di vita che mai come oggi si dimostra attuale. Andare avanti insieme avendo una visione etica del vivere e del lavorare, condivisa e sinergica. Non dimenticare mai la forza e la fortuna di essere una famiglia e al tempo stesso un’impresa famigliare, con quel legame al territorio da cui tutto è nato. Una lezione che siamo felici ed onorati di poter omaggiare con questo cortometraggio».

«Le imprese sono colme di storie e la loro essenza non sono né i prodotti né i servizi erogati, bensì le persone e la loro esistenza, i loro valori, gli sforzi e i sacrifici» il commento di Piergiorgio Paladin, produttore esecutivo del film e titolare dell’agenzia di comunicazione integrata di Treviso Ideeuropee. Ancora Paladin: «Il cinema e la sensibilità di maestri come Marinelli sono il veicolo perfetto per raccontare e tramandare l’essenza delle imprese. Ringraziamo la Carron Spa che ci ha permesso di metterci alla prova nel mondo della produzione cinematografica, una bellissima opportunità arrivata nel nostro ventesimo anniversario».

*****

La trama:

Alla morte di Angelo Carron, avvenuta ormai vent’anni fa, un committente misterioso impone ai cinque figli di realizzare un progetto del padre, di cui però hanno solo degli indizi. Un mistero che ruota attorno al concetto di famiglia e al passaggio generazionale: uno dei sogni di Angelo Carron era proprio che i figli continuassero, uniti, l’impresa di famiglia.

Gli attori:

Sebastiano Somma

Anna Galiena

Fabio Sartor

Francesca Valtorta

Giulia Pelliciari

Matteo Cremon

Anna Zago

Claudia Donin

Martina Baraldo

Direttore fotografia e montaggio: Francesco Lopergolo

Musiche: Salvatore Russotto

Produttore esecutivo: Piergiorgio Paladin

Direttrice di produzione: Sara Polo

Assistente alla regia: Giulia Pelliciari

Aiuto regia: Paola Zuliani

Operatore di macchina: Sebastien Palù

Troupe manager: Luca Milanese

Trucco/parrucco: Donatella Susy Zancanaro