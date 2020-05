DULCIS IN FUNDO e domani si riparte davvero con il sapore dolce in bocca, creato a Mogliano da Vanessa Visentin.

Alla fine della consueta conferenza stampa di oggi, il Presidente Zaia, dopo aver rincuorato tutti con l’ennesimo favorevole bollettino sanitario, il Governatore ha “scoperto” la torta donata dalla Pasticceria “Dolce Regno” di Vanessa Visentin a Mogliano, creata, come un’opera d’arte, in suo onore.

Vi era rappresentato il volto del Presidente, con l’immancabile calice di prosecco in mano, la bandiera veneta, il simbolo del coronavirus e una mascherina alla base. La torta che è stata fatta come simbolo di ringraziamento per l’ottimo operato degli ultimi mesi, riportava la scritta “Il Veneto riparte, il futuro è ora!” Il Presidente ha voluto condividerla, insieme alle squisite ciliegie “marostegane” anche queste donate da diversi produttori, con i giornalisti, gli operatori video e gli assessori presenti.

I dati di oggi riportano solo 6 positivi in più rispetto alla giornata precedente e due morti. I nati sono stati 84 solo ieri.

Si è parlato molto di piano pronto della Sanità Veneta, inteso come ospedali attrezzati per il Coronavirus, scorta di mascherine, camici e dispositivi vari, in caso di nuova emergenza. Questa, dovesse presentarsi a ottobre, sarà il risultato di un monitoraggio attento,e riguardante vari parametri e indicatori che sono già calcolati con un modello attentamente studiato. Ai primi segnali, tutto partirà per tenere la situazione sotto controllo.

