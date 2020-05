Pasticceria moglianese dona a Zaia torta in suo onore

Oggi verso la fine della diretta Facebook della Conferenza Stampa di Zaia che ci ha aggiornato sulle ultime novità della Regione c’è stato un colpo di scena.

A fine Conferenza Zaia ha mostrato la torta donata dalla Pasticceria Dolce Regno di Mogliano Veneto creata in suo onore.

Nella torta è rappresentato il viso del Presidente della Regione Veneto, la bandiera veneta, il simbolo del coronavirus e una mascherina alla base.

Un simpatico messaggio lasciato anche a Crozza dal nostro Presidente in cui viene richiesto al famoso comico di migliorare la dizione veneta.

Ogni giorno è possibile guardare online la diretta sulla pagina official “Zaia”, nel corso della conferenza si è parlato della diminuzione dei contagi, delle ultime normative in cui si invita a seguire il buon senso nella loro applicazione e dello stupore per la decisione della Grecia di chiudere le porte ai veneti.

La torta è un simbolo di ringraziamento per l’ottimo operato degli ultimi mesi e riporta la scritta “Il Veneto riparte, il futuro è ora!”

