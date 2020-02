Due interessanti progetti di Aldo Giovannella, veterinario moglianese

Il dottor Aldo Giovannella, veterinario moglianese, ha organizzato per il 2020 due progetti che coimvolgono grandi, piccoli ed animali di enorme interesse. Il primo progetto riguarda un corso di educazione civica, che ormai va avanti da più di dieci anni, in collaborazione con la Polizia Locale e che coinvolge i bambini delle scuole. Il secondo progetto invece è un corso di Primo Soccorso con lo scopo di mettere in grado i proprietari dei pet di riconoscre i primi sintomi di un malessere e quindi portare i primi aiuti.

Qui di seguito il dettaglio dei due progetti.

“Anche per il 2020 parte nelle scuole primarie di Mogliano Veneto – ricorda Aldo Giovannella – il progetto di educazione civica, voluto e realizzato da più di 10 anni dalla Polizia Locale di Mogliano Veneto.

Il progetto è nato grazie alla volontà del Comandante della Polizia Locale di Mogliano Veneto Stefano Forte, con il coordinamento del Vice Commissario Silvia Vecchiato”.

“Un proprietario/bambino/cittadino educato fin dalla tenera età ad individuare tutte le situazioni e tutti gli atteggiamenti che possono provocare un comportamento aggressivo del cane in senso generale, sarà più consapevole e portatore di una convivenza più serena e s oddisfacente tra l’uomo e il cane.

Si è ritenuto che si potesse coinvolgere i bambini in un percorso teso a spiegare loro per quale motivo esistono le norme regolamentari, ad esempio: perché i cani devono essere condotti al guinzaglio? – perché le deiezioni devono essere raccolte? – perché non si deve accarezzare un cane prima di aver chiesto al proprietario se ciò sia possibile?”

Il proprietario del “TERZO MILLENNIO” rivolge nei confronti del proprio Pet sempre più Affetto, Attenzione e Amore.

Negli ultimi anni è cresciuta in lui l’esigenza e la responsabilità di proteggere il suo Amato, da tutto ciò che potrebbe provocargli dolore, sofferenza o ancora di più mettere a rischio la sua vita!

Oggi il proprietario è consapevole dei rischi che può correre il suo “Fido Amico” e vuole sapere come intervenire in caso di necessità, infatti:

In alcuni casi “il tempo è tiranno” ed è necessario saper agire con conoscenza e consapevolezza per “dilatarlo” e salvare la vita al nostro fedele compagno. Dobbiamo tener presente che al giorno d’oggi sono di molto aumentati i luoghi dove recarsi con il proprio animale aumentando quindi in contemporanea anche la probabilità di essere a rischio.

“LA PASSEGGIATA CON IL PROPRIO CANE E’ PER TUTTI GLI AMANTI A QUATTRO ZAMPE UNO DEI MOMENTI PIU’ BELLI DELLA GIORNATA. UN PICCOLO RITAGLIO DI TEMPOI DA DEDICARE AL PROPRIO ANIMALE MA ANCHE A NOI STESSI. SPESSO PERO’ QUESTO MOMENTO DI SVAGO E DI RELAX PUO’ SFUGGIRCI DI MANO, TRASFORMANDOSI IN UN INCUBO”.

———————————

DESTINATARI:

proprietari di cani, allevatori, addestratori, studenti di Medicina Veterinaria, toelettatori, volontari animalisti, appartenenti alle U.C. Operative militari e di Protezione Civile. Indicato per le famiglie e per i minorenni accompagnati dai propri genitori.

OBIETTIVO DEL CORSO DI PRIMO SOCCORSO:

Essere in grado di riconoscere un’emergenza sanitaria.

Essere in grado di allertare il sistema di soccorso di riconoscere i segni ed i sintomi dei cani soggetti alle emergenze/criticità più comuni.

Attraverso un ricco materiale audio/visivo i partecipanti impareranno a riconoscere la criticità nei diversi scenari ambientali.

Acquisizione degli strumenti operativi di intervento, attraverso le numerose ore di simulazioni pratica eseguite sui manichini e sui materiali appositamente studiati dal docente. I partecipanti saranno in grado di fornire un’appropriata assistenza per ognuna delle circostante trattate, sapranno quando, come e se intervenire in campo.