“Due sere per giovani” all’Auditorium Pio X

Era grande attesa per l’edizione 2020 delle “Due sere per giovani”, la kermesse dell’Azione Cattolica trevigiana che da anni raduna i giovani della Marca all’Auditorium Pio X con un calendario di dibattiti e tavole rotonde.

“In & Out” il titolo di quest’anno: si è iniziato ieri, venerdì 31 gennaio, con padre Francesco Cavallini, gesuita che nella prima sera, evocativamente denominata “Abitare l’interiorità”, ha introdotto la platea nel complesso e attuale tema delle scelte libere e consapevoli, piccole o grandi, che siamo chiamati a compiere ogni giorno, valutando con criterio ciò che è buono.

La seconda serata, martedì 4 febbraio, porterà il dibattito dalla dimensione interiore all’impegno civile: con “Abitare il mondo” sarà il turno del giornalista e videomaker Rosario Sardella, autore del libro “Perché non se ne stanno a casa loro”, prefazione di Alex Zanotelli, edito da Paoline. Sardella, che, attraverso i suoi reportage in Africa realizzati per TV2000, racconterà gli aspetti culturali e tradizionali, ma anche i drammi di un continente in cerca di pace, sarà accompagnato da Sabrina Sagace, esponente di Addiopizzo, associazione fondata a Palermo nel 2004 per il contrasto al racket, il sostegno ai commercianti e la valorizzazione dell’impegno collettivo nella lotta contro la criminalità organizzata. A lei il compito di raccontare la rete di consumo critico per acquisti consapevoli e di aiuto concreto alle imprese minacciate da richieste estorsive.

Condurranno la serata i vicepresidenti diocesani di Azione Cattolica e responsabili del settore giovani, Beatrice Vincenti e Simone Cremonese che così commenta l’iniziativa: “È un evento importante per tutta l’associazione e che offriamo come strumento di riflessione a tutti i giovani della comunità trevigiana”.

