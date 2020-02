Venezia Casa dei tre Oci: retrospettiva dedicata a Jacques Henry Lartigue

Questa volta giochiamo d’anticipo, siamo ai blocchi di partenza oggi ma vedrete, ne varrà la pena.

Dal 29 febbraio la Casa dei tre Oci di Venezia ospita la più ampia retrospettiva italiana dedicata al fotografo francese Jacques Henry Lartigue.

“L’invenzione della felicità” promossa da Fondazione di Venezia in collaborazione con la Donation Jacques Henry Lartigue di Parigi è più di una rassegna o una mostra, sono 120 immagini, di cui 55 inedite che ripercorrono la sua intera carriera e si immola nel 1963,quando l’artista ormai prossimo ai 70 anni balzò agli onori della cronaca esponendo al Museum of Modern Art Di New York.

Riscoperta e successo, il percorso dell’esposizione si basa su questo ponendo i primi accenti sui suoi inediti “lavori” che precedono la Prima Guerra Mondiale.

La borghesia parigina che affollava le corse automobilistiche o Auteil, il tempio dell’ippica, le mise, gli uomini elegantissimi e le dame, tutto era fissato sulla pellicola, magnifica e attraente come non mai.

E poi l’incontro con Richard Avedon e Hiro, dove tutto diventa moda e assume sembianze uniche, artistiche.

La scorribanda finale è tutta dedicata al cinema e alla moda dove nelle ultime sezioni possiamo ammirare il suo genio come fotografo di scena, siamo sul crinale degli anni 70 per approdare agli 80.

Un interessante focus è riservato alle memorie che Lartigue scrisse negli anni 60 e 70, quando riuscì a ricomporre i suoi album nei quali aveva raccolto tutti i suoi celeberrimi scatti.

Non perdetela.

Venezia – Casa dei tre Oci – Dal 29 febbraio al 12 giugno 2020 “L’invenzione della felicità” di Jacques Henry Lartigue 120 fotografie con 55 inediti.

Instacult di Mauro Lama

