Dottor Agostino Zanardo

Sindaco del Compromesso storico

Attualmente è Magnifico Reggente dell’Associazione culturale Mojan

Il Dott. Agostino Zanardo è stato Sindaco di Mogliano dal 1990 al 1992 ed è stato l’ultimo Sindaco democristiano a governare la nostra cittadina.

Dopo l’incriminazione di alcuni dei suoi più autorevoli rappresentanti a livello nazionale la Democrazia Cristiana è letteralmente scomparsa dalle liste dei partiti italiani. Non è riuscita a sopravvivere al tremendo terremoto politico di Tangentopoli e si è disciolta distribuendo i suoi simpatizzanti ai vari partiti politici nati proprio dalle sue ceneri.

La Giunta di Zanardo fu caratterizzata da una composizione che potrebbe sembrare un po’ anomala ma non lo era. Non costituì la formazione di un Centro-Sinistra del quale si era perfino abusato a parole in quel periodo, bensì un vero e proprio Compromesso Storico. Perché la sua Giunta formata dalla Democrazia Cristiana e dai Comunisti, con la partecipazione del P.S.I. come garante di quella triplice alleanza, rispondeva all’audace progetto del Compromesso Storico auspicato già qualche decennio prima a livello nazionale da Aldo Moro Presidente emerito della Democrazia Cristiana e da Enrico Berlinguer Segretario del Partito Comunista, che però non riuscirono, in vita, a realizzare. Mentre Agostino Zanardo ci riuscì in pieno stabilendo il primato a Mogliano: di aver realizzato una Coalizione compatta e solida tra DC + PSI + PCI, che ha governato la città per quasi tre anni senza far prevalere guerre ideologiche interne e che invece produsse risultati favorevoli e positivi dal punto di vista politico e sociale.

Con il suo mandato si è conclusa malinconicamente la Prima Repubblica, offuscata ed affossata dagli enormi scandali di Tangentopoli durante la quale furono coinvolti molti Esponenti di spicco dei partiti di Governo di allora.

Il Sindaco Agostino Zanardo, durante il suo mandato, ha dato una significativa accelerazione all’assetto organizzativo sia dell’accoglienza che dei Servizi Sociali a favore delle classi di cittadini meno ambienti, servizi che a Mogliano erano ancora abbastanza carenti ed inefficienti.

Ma, esaurito il suo mandato di Sindaco la voglia di interessarsi e di prodigarsi per i problemi dei moglianesi e quelli di Mogliano, in lui non si è assopita ed ha continuato a stimolarlo nel dedicare il suo tempo libero abbondantemente e con forte spirito altruistico, seguendo sempre l’impulso del volontariato, totalmente disinteressato, agli altri. Non ha mai smesso di essere Presidente, o come preferisce definirsi meglio lui, Magnifico Gerente dell’Associazione Culturale Mojan, che va alla continua ricerca per sfruttare con cura le notizie ed i reperti di valore storico di Mogliano. Il suo zelo e l’impegno sociale del suo volontariato non è passato inosservato recentemente ad un benefattore filantropo benestante, che momentaneamente vuole mantenere l’anonimato, da meriare da parte sua la fiducia di ricevere la disponibilità di una grossa somma in danaro da impiegare nella realizzazione di un’opera all’Istituto Costante Gris, che sicuramente sarà di estrema utilità per i moglianesi. L’ex Sindaco Dott. Agostino Zanardo sta curando l’allestimento di un reparto in uno stabile abbandonato nell’area dell’Istituto Gris, che sarà adibito a casa di riposo diurno per anziani, la cui inaugurazione sarà imminente.

Agostino, prosit di cuore per quello che sei riuscito a fare e continui a fare per Mogliano e i moglianesi!

