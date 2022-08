Dopo 40 anni di servizio, il Luogotenente dei Carabinieri Marco Margarita va in congedo

A conclusione di una lunga carriera nell’Arma dei Carabinieri, il Luogotenente Carica Speciale Marco Margarita, da più di un decennio Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montebelluna, ha raggiunto i requisiti per il collocamento in congedo.

Classe 1962, Margarita, arruolatosi Carabiniere nel 1981, dopo alcuni anni in servizio in Friuli Venezia Giulia presso la Compagnia di Palmanova (UD), ha frequentato la Scuola Sottufficiali di Vicenza e dopo la promozione a Maresciallo è stato destinato nella Marca trevigiana, delle cui dinamiche criminali è diventato profondo conoscitore e punto di riferimento per l’Autorità Giudiziaria, avendo prestato servizio presso i Comandi dell’Arma di Silea, Conegliano, Treviso (dal 2000 al 2011 è stato effettivo al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale) e, infine, Montebelluna.

Nella mattinata di ieri il Luogotenente Margarita è stato affettuosamente salutato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Treviso, Colonnello Gianfilippo Magro, che, evidenziandone lo straordinario spessore umano e le ottime doti professionali, gli ha formulato i migliori auguri e auspici futuri.