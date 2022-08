2021 +1: la seconda estate d’oro dell’Italia sportiva

L’anno scorso le Olimpiadi di Tokyo furono battezzate 2020 +1. Quest’anno, possiamo tranquillamente seguire l’onda lunga e scrivere 2021 +1.

Tra Europei di Monaco ed Europei di Roma gli azzurri stanno inanellando un successo dietro l’altro. È davvero un’altra estate d’oro per l’Italia dello sport.

Dall’11 agosto a ieri sera è stato un crescendo di successi e di emozioni.

LE FATE INCANTANO MONACO DI BAVIERA

credits foto Simone Ferraro – Federginnastica

E tre. Dopo l’oro di Asia D’Amato e il bronzo di Martina Maggio, oggi arriva l’oro nella competizione a squadre. E la nazionale italiana di ginnastica artistica femminile continua a brillare ai Campionati Europei multi sport di Monaco di Baviera, quasi “dimenticando” il dominio a livello individuale e a squadre ad Orano, in Algeria, in occasione dei Giochi del Mediterraneo.

Quando lo speaker proclama Asia D’Amato vincitrice del Concorso Generale il palazzetto esplode, risuona l’Inno di Mameli. Era da Amsterdam 2007 con Vanessa Ferrari che l’Italia non conquistava il gradino più alto del completo europeo. E la doppietta è un inedito storico assoluto.

NUOTO SINCRONIZZATO

Foto Pasquale Mesiano / DBM

Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero fanno ballare il Nicola Petrangeli . Potere dello sport coinvolgente e divertente, tanto da farti (quasi) dimenticare le ore di allenamento a monte di una simile routine. Poco prima Linda Cerruti e Costanza Ferro, “le gemelle liguri diverse”, come le ha soprannominate il giornalista Rai Enrico Cattaneo, che insieme all’ex campionessa azzurra Paola Celli commenta in diretta su Rai Sport e Rai Play gli Europei di Roma di nuoto artistico, conquistano la medaglia di bronzo nella finale del duet free.

CANOTTAGGIO

Quattro di coppia – credits canottaggio.org

Il sabato italiano dei Campionati Europei multi sport di Monaco di Baviera si apre con una medaglia d’oro. Nel canottaggio Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek trionfano nel quattro di coppia pesi leggeri maschile chiudendo la finale con il tempo di 6:17.83 davanti alla Germania (6:24.14). Un vero e proprio dominio del quartetto azzurro, che dall’inizio alla fine della gara è stato nettamente avanti ai rivali. L’Italia si conferma dunque campione d’Europa di specialità.

Ma non finisce qui. Anche i ragazzi del quattro di coppia conquistano la medaglia d’oro e si confermano campioni d’Europa. Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili hanno domato gli agguerriti avversari, in particolare la Polonia lasciata dietro di appena 1.08. Bronzo per la Romania.

“È una vera messe di medaglie quella che stanno regalando gli atleti veneti impegnati nei campionati internazionale di questa estate. Oggi agli europei di canottaggio di Monaco, Luca Chiumento ci ha regalato uno splendido oro insieme ai suoi compagni di squadra nel Quattro di coppia. Mi congratulo con lui e i suoi compagni per una vittoria sensazionale”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, esprime la sua soddisfazione per la medaglia d’oro conquistata in Baviera dall’atleta padovano, insieme agli altri azzurri dell’equipaggio: Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Giacomo Gentili.

“All’indomani della storica giornata del nuoto veneto agli Europei di Roma – conclude Luca Zaia – Chiumento ci fa riassaporare subito il massimo podio, che ancora una volta conferma l’impegno e la determinazione spesi, facendo onore alla nostra Regione”.

Medaglia di bronzo per Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi: le azzurre hanno effettuato una splendida finale di doppio sfiorando l’argento, conquistato dall’Olanda. Oro alla Romania, che non ha mai rischiato di fallire l’appuntamento con il primo posto.

In chiusura un altro ottimo bronzo: Vincenzo Abbagnale, Cesare Gabbia, Emanuele Gaetani Liseo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Matteo Castaldo, Giuseppe Vicino, Leonardo Pietra Caprina e il timoniere Enrico D’Aniello sono arrivati terzi nell’otto, precedendo di un soffio i padroni di casa della Germania. Oro alla Gran Bretagna, argento all’Olanda.

CICLISMO

Quartetto Italia inseguimento – credits Federciclismo/sprintcyclingagency

L’Italia conquista una medaglia d’argento nel ciclismo su pista ai Campionati Europei multi sport di Monaco di Baviera: dopo la vittoria al cardiopalma contro la Francia, le ragazze dell’inseguimento a squadre sono state sconfitte in finale dalle padrone di casa della Germania, campionesse olimpiche, del mondo e d’Europa in carica.

La squadra composta da Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi (sul podio anche Martina Fidanza scesa in pista giovedì 11 agosto) ha chiuso la prova conclusiva del torneo con il crono di 4:11.571, mentre le avversarie si sono imposte con il tempo di 4:10.872.