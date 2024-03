Donne: due passi avanti

Donne: 2 Passi Avanti” è un evento celebrativo organizzato in occasione della Festa della Donna, focalizzato sull’empowerment femminile e la promozione della parità di genere

CASTELFRANCO VENETO (TV). In occasione della Festa della Donna, il 7 marzo 2024, Fratelli d’Italia ha promosso un evento dedicato alla valorizzazione e all’empowerment femminile. Con il motto “Non un passo indietro, ma due in avanti”, l’incontro si è proposto di celebrare i progressi delle donne e la promozione di una maggiore consapevolezza del proprio valore nella società contemporanea.

L’evento ha avuto luogo presso la Fattoria Sociale “El Contadin” a Castelfranco Veneto (V) ed introdotto dall’Onorevole Marina Marchetto Aliprandi.

Numerosi gli interventi di donne di spicco provenienti da diversi settori professionali e associativi:

Valentina Cremona – Presidente Provinciale Gruppo Terziario Donna Confcommercio Treviso, ha parlato dell’importanza del ruolo delle donne nel settore commerciale e delle sfide e opportunità che si presentano in questo ambito.

Catia Olivetto, Presidente provinciale Dolciari e Panificatori CNA Treviso, ha evidenziato proprio l’esigenza di fare dei passi avanti negli strumenti di conciliazione tra vita e lavoro.

Isi Coppola – Imprenditrice e Dirigente d’Azienda ha portato la prospettiva delle donne nel mondo degli affari e dell’imprenditoria.

Barbara Carron – Life Coach, rinomata life coach, ha raccontando la sua esperienza personale e condiviso preziosi consigli e strategie per aiutare le donne a raggiungere il loro pieno potenziale, sia nella vita personale che professionale.

Elena Donazzan – Assessore Regione Veneto all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità ha concluso l’evento con un discorso incentrato sulle politiche regionali per la promozione dell’istruzione, la formazione e le opportunità lavorative per le donne, nonché sull’importanza della parità di genere nella società.

La moderatrice dell’evento è stata Grazia Azzolin, Responsabile del Dipartimento Eventi di Fratelli d’Italia della Provincia di Treviso, che ha guidato il dibattito e favorito la partecipazione del pubblico.

L’iniziativa “Donne: 2 Passi Avanti” si è proposta come un momento di ispirazione, riflessione e condivisione, per celebrare i successi delle donne e la promozione di un futuro più equo e inclusivo per tutte.

Un invito aperto a tutte le donne che desiderano essere parte attiva del cambiamento e per tutti coloro che sostengono la parità di genere e l’empowerment femminile.