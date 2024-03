CMB, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si concentra sulla salute complessiva delle donne, con l’offerta di esami ginecologici e dermatologici.

L’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, CMB rinnova il suo impegno per la salute delle sue collaboratrici con un’iniziativa dedicata alla doppia prevenzione: lo screening ginecologico e dermatologico. Questo gesto sottolinea l’importanza di prendersi cura della propria salute ed evidenzia anche il ruolo cruciale delle donne nel fornire un esempio positivo e promuovere, all’interno della famiglia, la prevenzione di patologie che, se non affrontate tempestivamente, possono compromettere sia la salute individuale che il benessere familiare.

L’anno scorso, CentroMarca Banca ha sostenuto la cura della salute delle sue dipendenti regalando loro uno screening mammografico. Quest’anno, l’attenzione si concentra sulla salute complessiva delle donne, con l’offerta di esami ginecologici e dermatologici. Questo approccio olistico riflette l’impegno di CMB nel fornire alle sue collaboratrici gli strumenti necessari per prendersi cura del proprio benessere in modo completo.

L’importanza della prevenzione

Lo screening ginecologico è fondamentale per la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie legate all’apparato riproduttivo femminile, come fibromi uterini, cisti ovariche e altre condizioni che possono influenzare la salute delle donne. L’esame con visita verrà effettuato presso il reparto di Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” coordinato dal dottor Roberto Baccichet esperto di patologie di disfunzioni pelvi perineali femminili e comprenderà un’ecografia pelvica, cruciale per garantire una diagnosi precoce e interventi terapeutici tempestivi, migliorando così le prospettive di trattamento.

Allo stesso modo, lo screening dermatologico, che verrà effettuato sempre presso la struttura di Monastier, è essenziale per rilevare precocemente eventuali segni di patologie della pelle, inclusi melanoma e altre lesioni cutanee. Attraverso esami regolari, è possibile individuare problemi dermatologici in fase iniziale, consentendo un intervento tempestivo e la prevenzione di complicazioni future.

“Vogliamo sottolineare l’importanza della prevenzione in quanto può salvare la vita – afferma il Direttore Generale, Claudio Alessandrini – Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la promozione della salute. Un gesto che testimonia l’impegno costante di CentroMarca Banca nel supportare il benessere delle proprie collaboratrici e nel promuovere una cultura della prevenzione che contribuisca ad una società più sana e consapevole”.