Dona un libro oggi, sostieni un bambino domani

Leggere insieme, imparare insieme e crescere insieme. Da 14 anni la Sandals Foundation, organizzazione no profit creata nel 2009 da Sandals Resorts International (SRI) è al fianco delle popolazioni caraibiche per fornire aiuti concreti in diversi ambiti. In occasione della Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione, la Fondazione promuove sane abitudini di lettura tra i bambini a scuola, a casa e nel gioco. Unisciti agli sforzi e all’impegno della Sandals Foundation per rendere la vita dei bambini caraibici più felice, più sana e più fantasiosa.

L’8 settembre si celebra l’International Literacy Day – Giornata internazionale dell’alfabetizzazione – ricorrenza istituita dall’UNESCO al fine di ricordare alla comunità internazionale che l’alfabetizzazione è un diritto essenziale per lo sviluppo e il benessere della società.

È, infatti, lo strumento più potente che si possa avere, ma quello che sembra essere un diritto per molti di noi è un privilegio per milioni.

Da anni la Sandals Foundation – un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel marzo 2009 per dare sostanza e seguito all’onere filantropico che il suo defunto fondatore, Mr. Gordon ‘Butch’ Stewart, ha voluto intraprendere fin dall’apertura del primo Sandals Resorts in Giamaica, nel 1981 – si impegna ogni giorno a promuovere l’alfabetizzazione e l’istruzione nel paradiso che chiama casa, investendo nella formazione e nello sviluppo di bambini e adulti nei Caraibi, non solo in occasione della Giornata internazionale dell’alfabetizzazione.

L’istruzione va oltre l’immaginazione, richiede infrastrutture, corsi e aggiornamenti costanti per gli insegnanti, risorse necessarie – tecnologiche e non – per facilitare l’apprendimento degli studenti, iniziative atte a promuovere l’alfabetizzazione. Sono questi i principali progetti e i programmi sui quali i team SRI di Sandals Foundation, Sandals Resorts e Beaches Resorts sono impegnati. Oltre 283.000 libri donati, più di 65 biblioteche sostenute nei Caraibi, 120 laboratori informatici modernizzati, più di 3.000 insegnanti formati e oltre di 200 borse di studio assegnate.

E non è ancora finito. La missione della Fondazione è quella di fornire a bambini e adulti gli strumenti di cui hanno bisogno per coltivare il futuro. Gli stessi ospiti delle strutture a marchio Sandals Resorts (per coppie) e Beaches Resorts (per famiglie e gruppi di amici) possono diventare parte attiva nel cambiamento dell’immagine dei Caraibi per le generazioni future, scegliendo di diventare sostenitori delle attività in essere nell’area dei Caraibi.

Pack for a Purpose ®

Si può fare la differenza nelle destinazioni caraibiche che si scelgono di raggiungere, semplicemente preparando il materiale necessario e portandolo in valigia? In qualità di prezioso partner di Pack for a Purpose®, dal 2012 la Sandals Foundation incoraggia gli ospiti che soggiornano in qualsiasi Sandals o Beaches Resort a mettere in valigia materiale scolastico necessario per aiutare a soddisfare le esigenze educative degli studenti nelle isole. Tutte le donazioni possono essere consegnate alla reception del resort e la Sandals Foundation assicurerà la consegna tempestiva in numerose scuole dislocate tra Giamaica, Antigua, Saint Lucia, Bahamas, Grenada, Barbados e Turks & Caicos.

Reading Road Trip

Il programma Reading Road Trip di Sandals Resorts e Beaches Resorts consente agli ospiti di visitare le scuole locali e leggere libri nelle aule dei Caraibi. È possibile partecipare a una mattinata di edutainment incentrata sul miglioramento delle capacità di lettura, ascolto e comprensione, un’esperienza che lascerà un segno profondo, facendovi sentire parte della comunità. Dal 2011, circa 15.000 ospiti di Sandals e Beaches Resorts hanno aderito ad un Reading Road Trip, donando il proprio tempo e la propria gentilezza alle comunità locali.

Questa iniziativa viene organizzata da Island Routes in Giamaica (Negril, Montego Bay, Ocho Rios e South Coast), Barbados, St. Lucia e Turks & Caicos. Quota: a partire da 22 euro a persona

Care for Kids

Non da ultimo, è possibile offrire agli studenti che stanno entrando nella scuola superiore, e che non sono in grado di permettersi le tasse scolastiche, i materiali o le uniformi necessari per la loro istruzione attraverso il programma di borse di studio ‘Care for Kids’. Con una donazione di circa 31 euro al mese, è possibile condurre un adolescente caraibico fino alla laurea, sapendo di aver fatto la differenza, aggiungendo valore alle loro vite e aiutandoli a diventare cittadini produttivi delle isole caraibiche.