Domenica ecologica a Venezia

Venezia si prepara per la terza domenica ecologica del 2024, con la piantumazione di nuovi alberi in sei municipalità e misure per ridurre il traffico veicolare, promuovendo così la sostenibilità ambientale e la partecipazione attiva dei cittadini.

VENEZIA. Domenica 24 marzo segna l’arrivo della terza domenica ecologica del 2024 a Venezia, con un programma ricco di iniziative volte a sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela ambientale. In questa occasione, oltre alle consuete attività di sensibilizzazione, è prevista la piantumazione di nuove specie arboree in sei diverse municipalità della città lagunare.

Le 22 nuove piante verranno messe a dimora contemporaneamente alle ore 10 in punti strategici delle seguenti municipalità:

Venezia : Campo San Lorenzo

: Campo San Lorenzo Lido : Riviera San Nicolò

: Riviera San Nicolò Chirignago Zelarino : via Martiri di Marzabotto

: via Martiri di Marzabotto Favaro : area Marchesi

: area Marchesi Mestre : Parco Tina Anselmi

: Parco Tina Anselmi Marghera: via Trieste

Questo intervento si aggiunge alle 400 piantumazioni effettuate nel corso del 2023, confermando l’impegno dell’amministrazione locale per rendere la città sempre più verde e sostenibile.

L’assessore all’Ambiente, Massimiliano De Martin, sottolinea l’importanza di queste iniziative, definendole “azioni concrete e simboliche per coinvolgere il territorio”. Questa giornata ecologica non solo offre un’opportunità per la cittadinanza di partecipare attivamente, ma fa parte di un ampio programma di riforestazione urbana che punta a rendere Venezia un luogo sempre più ecologico.

Parallelamente alle attività di piantumazione, sarà attuato un blocco totale alla circolazione dei veicoli a motore in determinate aree della città, dalle ore 8:30 alle ore 18:30. Sarà consentito il transito solo a veicoli alimentati a GPL, gas metano, o dotati di motori elettrici o ibridi, oltre che a veicoli al servizio di persone con disabilità. La Polizia Locale sarà impegnata nell’assicurare il rispetto di queste disposizioni.

“La nostra Polizia locale, specialmente la sezione territoriale di Mestre, mantiene un’attenzione costante durante le giornate delle domeniche ecologiche, con l’obiettivo di promuovere il rispetto delle regole, favorire la mobilità sostenibile e sensibilizzare sull’importanza della tutela dell’ambiente – commenta l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce – Ringrazio tutti gli agenti e la responsabile del Servizio Polizia di prossimità città di Mestre per il loro impegno anche durante il lavoro domenicale”.

La quarta domenica ecologica è già programmata per il prossimo 7 aprile, confermando l’impegno costante dell’amministrazione verso la sostenibilità ambientale e il coinvolgimento attivo dei cittadini nella cura del territorio.