I Pooh in Piazza San Marco, a luglio

La storica band italiana, composta da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, si esibirà in due serate evento dedicate a Venezia e alla sua bellezza, i prossimi a luglio.

Venezia – È stato Red Canzian a fare gli onori di casa, questa mattina a Venezia. Ha presentato ai “suoi” prima a Ca’ Farsetti al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, poi “agli altri” alla conferenza stampa al Museo Correr. L’occasione era la presentazione dei due concerti che i Pooh terranno in Piazza San Marco, a luglio

Il benvenuto del Sindaco

“Benvenuti a Venezia!” – ha dichiarato il sindaco Brugnaro – “una band punto di riferimento per tante generazioni di appassionati. Non vediamo l’ora di ascoltarvi in Piazza San Marco il 5 e 6 luglio! Due concerti di alto livello, in uno scenario unico, che saranno un omaggio alla nostra città e alla sua bellezza, attraverso il linguaggio universale della musica”.

Quelle a Venezia saranno due tappe speciali del tour “AMICI X SEMPRE – ESTATE 2024”, un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico.

La finta torta

E così, questa mattina alla conferenza stampa al Museo Correr in Piazza San Marco, dopo le presentazioni, il quasi padrone di casa Red Canzian ha raccontato la loro prima volta in Piazza San Marco, nel 1976.

Dovevano festeggiare lì i loro primi 10 anni d’attività e la rivista ‘Sorrisi e canzoni’ aveva organizzato l’evento fotografico nella piazza più bella del mondo. C’erano i fotografi ma al momento cruciale si accorsero che nessuno aveva portato la torta. Così Red andò in una vicina cartoleria dove prese del cartoncino rosa. Unì i bordi per formare un cilindro e poi con un pennarello scrisse 10. Con la schiuma da barba fece la decorazione di panna.

Le foto furono fatte facendo attenzione a riprendere la torta dal basso all’alto, senza che si vedesse che c’era ..il buco! E così oggi, l’amministrazione comunale ha voluto offrire una torta altrettanto finta ma piena nella parte superiore.

Le serate in Piazza San Marco

Saranno due serate in Piazza San Marco per ripercorrere gli straordinari successi che hanno caratterizzato la loro storia artistica.

Oggi, nel Salone da ballo del Museo Correr, gli storici componenti dei POOH, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, hanno presentato il tour “AMICI X SEMPRE – ESTATE 2024” che toccherà 20 location italiane e approderà per la prima volta nel cuore di Venezia il 5 e 6 luglio.

“Non avremmo mai pensato allora che 50 anni dopo ci saremmo ritrovati a suonare in questo luogo magico, abbiamo avuto la fortuna di esibirci in tutto il mondo nei nostri 60 anni di carriera ma crediamo che l’emozione di suonare a San Marco per la prima volta sarà davvero incredibile”.

http://www.comunicarevenezia.it

Il coordinamento dei concerti sarà gestito da Vela spa, la società che si occupa di organizzare i grandi eventi della Città di Venezia: “Insieme all’Amministrazione comunale è stato pensato un calendario di concerti compatibile con il contesto – dichiara Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela spa– la struttura che verrà realizzata ospiterà tutti gli eventi programmati al fine di minimizzare gli impatti in una logica di economia di scala e con una forte attenzione agli impatti”.