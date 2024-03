Auditorium intitolato alla giovane vittima della Mala del Brenta

Il Comune di Cimadolmo (TV) rende omaggio alla memoria della studentessa vittima dell’attacco al vagone portavalori 33 anni fa.

CIMADOLMO (TV) – Ieri, nella Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo), il Comune di Cimadolmo ha intitolato l’Auditorium a Cristina Pavesi, la studentessa morta 33 anni fa, a soli 22 anni, nel famoso assalto della Mala del Brenta ad un treno portavalori.

Cristina Pavesi, il cui corpo riposa proprio nel cimitero di Cimadolmo, era originaria di Conegliano e studiava all’Università di Padova. Stava rientrando a casa in treno, quando, a Barbariga di Vigonza, al suo vagone si affiancò il convoglio portavalori che fu fatto esplodere dalla Mala del Brenta di Felice Maniero. Nell’attentato rimasero ferite 13 persone, ma Cristina pagò il prezzo più alto.

“Quella di oggi è per noi una giornata molto importante: abbiamo dedicato il nostro Auditorium a Cristina Pavesi. Cristina era una ragazza piena di sogni e speranze per il futuro. Cristina era una studentessa, Cristina amava il teatro e Cristina riposa a Cimadolmo. Per questi motivi abbiamo ritenuto doveroso dedicarle uno spazio frequentato da studenti come lei e dedicato alle attività teatrali che lei tanto amava” ha pronunciato ieri il Sindaco di Cimadolmo, Giovanni Ministeri, durante la cerimonia di intitolazione, alla presenza di oltre 300 studenti, la Preside Paola Gardenal e del Maestro Francesco Grollo. Il tenore, a cui lo scorso anno è stata conferita la cittadinanza onoraria, ha intonato insieme ai ragazzi l’Inno di Mameli, regalando un momento particolarmente emozionante.



“Non vogliamo che Cristina venga dimenticata, proprio per questo motivo abbiamo deciso di dedicarle questa intitolazione in una giornata particolare” ha concluso il Sindaco, che ben conosce il fenomeno mafioso per il suo lungo trascorso in Polizia.

Sulla tomba di Cristina sono stati deposti dei fiori, segno tangibile della sensibilità della comunità locale, che si impegna affinché il ricordo di questa giovane donna rimanga vivo nel tempo.