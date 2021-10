Domenica a Teatro: la stagione del Teatro Momo dedicata ai bambini prende il via domenica 17 ottobre con lo spettacolo di Pinocchio, capolavoro universale di Collodi Domenica 17 ottobre finalmente si riaprono le porte del Teatro Momo per lo spettacolo Pinocchio portato in scena in doppia replica, alle 11.00 e alle 16.30, da Accademia Perduta/Romagna Teatri che presenta al pubblico dei più piccoli la sua versione di Pinocchio, fedele al racconto originale ma anche carica di sorprese e di piccole e grandi magie. L’ indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo viene riletta in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle tavole del palcoscenico o meglio sulla bancarella di due simpatici librai che presto si trasforma nel tavolo da lavoro del falegname più famoso del mondo: Geppetto. È un’opera di forte impatto visivo dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni che, attraverso un susseguirsi di declinazioni sceniche, riformula il classico in chiave contemporanea e propone una riflessione sul valore della pagina scritta. Una messa in scena in cui non mancano momenti di autentica comicità, con frequenti richiami alla cultura popolare dei burattini tradizionali che, al pari del libro dei libri, ha donato ai bambini di tante generazioni gioie, risate, emozioni. Biglietto unico € 7,00 in vendita alla biglietteria del Teatro Toniolo da martedì 5 Ottobre Prevendita online www.vivaticket.com www.myarteven.it