Domenica 11 settembre è “Sport in Festa” a Silea

Domenica 11 settembre il centro di Silea si trasforma in un immenso campo da gioco e di esperienze, per provare sup, footbike, birilli, pattinaggio e incontrare le associazioni del territorio

L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con le associazioni sportive e di volontariato del territorio, organizza la 3^ edizione di Sport in Festa a Silea, che si svolgerà domenica 11 settembre a partire dalle ore 14 nelle vie, nelle piazze e negli spazi verdi del centro di Silea.

La partecipazione a “Sport in Festa Silea ’22” è gratuita e aperta a bambini, ragazzi, adulti, anziani e famiglie, di tutte le età.

Patrocinata dal Comune di Silea, da ULSS 2 Regione Veneto e dal CONI, la manifestazione ha lo scopo di promuovere diverse discipline sportive e non, creare occasioni di socializzazione ed inclusione per la cittadinanza, far conoscere il mondo dell’associazionismo locale, valorizzando l’aspetto educativo e sociale dello sport e dell’aggregazione sociale.

La manifestazione prevede il coinvolgimento di oltre 30 associazioni sportive e di volontariato operanti nel territorio di Silea. Ogni associazione avrà a disposizione uno spazio dove potrà fornire informazioni sulle attività che propone durante l’anno e far sperimentare delle “prove – gioco” ai partecipanti. La presa visione del regolamento e le adesioni saranno raccolte in piazza Trevisani nel Mondo a partire dalle ore 11.00 per poi iniziare a svolgersi a partire dalle ore 14.00. Ulteriori informazioni presso l’ufficio sport del Comune di Silea 0422.365724 [email protected]



“Sport in Festa Silea è un evento che va ben oltre il fatto di dare la possibilità alle famiglie di passare in rassegna e provare le varie discipline sportive presenti sul territorio: è la festa della associazioni di Silea, un grande evento aggregativo che ha coinvolto 1000 ragazzi iscritti nella passata edizione, grazie ai tantissimi adulti volontari che ogni giorno di impegnano per portare avanti uno stare insieme sano e volto ad un obiettivo, sia esso sportivo o educativo. Per la nostra comunità, è un successo che dimostra quanto il territorio sia ricco di possibilità e di voglia di stare e fare insieme” commenta Francesco Biasin, assessore ai Servizi sociali del Comune di Silea, promotore della prima edizione dell’evento 3 anni fa.

“Domenica 11 settembre sarà una vera e propria “palestra a cielo aperto” dove tutti potranno accedere e fare movimento, divertirsi, socializzare e conoscere realtà nuove. Le precedenti edizioni della Festa dello Sport a Silea hanno riscosso un successo di pubblico oltre le aspettative grazie alla sinergia con i diversi soggetti operanti nel settore che, con il loro prezioso contributo, hanno permesso di implementare le attività sportive e ludico motorie con nuove proposte volte al miglioramento del benessere e della qualità della vita sociale dei cittadini” dichiara l‘assessore allo Sport, Riccardo Cavallo.