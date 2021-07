Domani a Villa Longobardi presentazione del libro “De Nequitia”

Giovedì 8 luglio in Villa Lomgobardi alle 21,30 verrà presentato il libro “De Nequitia” , psicologia e fenomenologia della cattiveria, di Jasmin Diglio e Roberto Tassan.

Ecco un commento dell’autrice Jasmin Diglio:

“Cosa spinge l’essere umano a commettere il male? Quali sono le motivazioni psicologiche e i processi biologici e neurologici per i quali l’uomo – unico tra gli esseri viventi – compie deliberatamente atti efferati? Mentre la violenza, nel regno animale, è rituale, non indirizzata a ferire o uccidere ma solo alla supremazia gerarchica e sessuale all’interno del branco, gli esseri umani, talvolta, compiono per puro gusto, atti raccapriccianti: ferimenti, uccisioni, sadismi, stupri, omicidi seriali, violenze di genere. L’elenco dei comportamenti più o meno perversi è lungo e colpisce gli osservatori per la fantasia malata che li caratterizza. Comprendere quindi i motivi che spingono gli esseri umani a commettere il male, investigare sulle pieghe della psiche e sulle strutture anatomiche si rivela un moodo per capire il lato oscuro dell’umanità.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti