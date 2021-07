Imprenditore si lega al portone del palazzo di giustizia e minaccia di farsi esplodere

Questa mattina alle 7,30 e scoppiato il caos a palazzo di giustizia in via Verdi, polizia, carabinieri e 118 sono intervenuti perchè Massimio Beggio, imprenditore di Resana, si e legato al portone con una borsa in mano affermando di voler far saltare tutto.

L’uomo protesta contro una procedura fallimentare che coinvolge anche la casa dove vive l’ex moglie ed i figli.

Alle 10,30, con la meditazione del comandante dei carabinieri Gianfilippo Magro e del Questore, L’uomo e stato fatto entrare in tribunale. La borsa che portava con se è stata esaminata ed è risultata innocua.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti