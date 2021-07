A Montebelluna arrivano le “Letture da Bagno” per un’estate culturale in città

A Montebelluna le serate di intrattenimento e musica ideate dal giovane scrittore trevigiano Andrea Alfieri. Appuntamento tutti i giovedì di luglio al bar della Biblioteca Comunale

I racconti della raccolta “Il bar sotto il mare” di Stefano Benni e le storie di “Bengodi” nate dalla penna di George Saunders, le pagine delle “Favole al telefono” di Gianni Rodari e i brani di “Guida alla notte per principianti” di Mary Robison, ma anche i monologhi di Paolo Villaggio e gli sketch comici di Massimo Troisi: i giovedì di luglio, al bar della Biblioteca Comunale di Montebelluna, lo scrittore trevigiano Andrea Alfieri presenta “Letture da Bagno”, quattro spettacoli con accompagnamento musicale dedicati a chi nelle pagine di un libro cerca una via di fuga verso mondi e dimensioni paralleli. La chiave per accedervi? La leggerezza, stato d’animo imprescindibile per avvicinare alla lettura anche i meno appassionati, così come per intrattenere un pubblico di lettori incalliti tra una riga e l’altra di narrativa e discussioni aperte sui temi affrontati dagli autori.

Format originale nato nel 2019, portato in scena a Treviso live prima della pandemia e in diretta Instagram nei mesi di lockdown, “Letture da Bagno” ricostruisce l’ambientazione da cui l’idea del progetto: «Ho trascorso un’infinità di ore – confessa Andrea Alfieri – a leggere in bagno, è il mio posto preferito. Mi sono chiesto spesso: chissà quanti come me? E così ho deciso di dare loro appuntamento per condividere le emozioni scaturite da alcuni dei brani che più ho amato».

Chi è Andrea Alfieri

Trevigiano, 28 anni, Andrea Alfieri è scrittore, ghostwriter e autore della Scuola Holden di Torino. Giovane freelance, dallo scorso autunno occupa una delle tre postazioni messe a disposizione dall’agenzia Ideeuropee negli uffici del Pastificio Laboratorio di Comunicazione nell’ambito del coworking gratuito “AmalgaMenti”, un progetto pensato per promuovere nuove collaborazioni tra professionisti della comunicazione e talenti in rampa di lancio.

Info utili

“Letture da Bagno” dà appuntamento l’8, il 15, il 22 e il 29 luglio al bar della Biblioteca Comunale di Montebelluna (Largo Dieci Martiri, 1) a partire dalle ore 19.

Evento ad ingresso gratuito. Gradita la prenotazione. Per riservare un posto inviare una mail all’indirizzo [email protected].

L’accompagnamento musicale è a cura dell’illustratore e musicista trevigiano Lorenzo Sartorello.

