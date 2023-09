Dolo, un week end di cultura a Riviera Fiorita

Due appuntamenti da non perdere nel centro storico di Dolo e il primo di tre appuntamenti dedicati alle famiglie nel Parco Gino Strada.



DOLO – Venerdì 8 settembre, in Piazza Cantiere, alle 21:00 ‘Hollywood Music: le grandi colonne sonore’ con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, ascolteremo le grandi colonne sonore e ci emozioneremo rivivendo i momenti più belli dei nostri film preferiti.

Lo spettacolo organizzato in collaborazione con Arteven sarà ad accesso gratuito.

Sabato 9 settembre alle 18:30 primo appuntamento con ‘Scenari d’autore: racconti al chiaro di luna’, gli appuntamenti della rassegna dedicata alle famiglie saranno tre, il primo con ‘La casetta di Marzapane’, sabato 16 con ‘Non chiamatemi Cenerentola’ e infine sabato 23 con ‘Gli sporcelli’.

La rassegna organizzata da Associazione Spazio Back_up in collaborazione con il Comune di Dolo è a partecipazione libera e gratuita.



Sempre sabato 9 settembre, in fascia serale, lo splendore dell’opera emozionerà la città di Dolo; per la prima volta la nostra cittadina assisterà ad una delle opere più famose di Donizetti, “L’Elisir d’Amore”.

Il Coro Teatro Verdi di Padova ci delizierà in una performance unica presso la magnifica cornice di Piazza Cantiere, una serata magica aperta a tutti e a partecipazione gratuita.



Commenta l’Assessore alla Cultura Matteo Bellomo: “Siamo felicissimi di poter offrire alla cittadinanza tre momenti di cultura, partendo con la musica dal vivo di ‘Hollywood Music’ e poi con la magia dell’opera lirica, un grande esperimento che siamo fiduciosi possa appassionare tutti. Questi tre appuntamenti si inseriscono nel programma di Riviera Fiorita.



La musica dal vivo e la cornice suggestiva di Piazza Cantiere regaleranno al pubblico un magico incanto e Dolo si conferma ancora una volta centro culturale della Riviera del Brenta. Da non perdere lo spettacolo per le famiglie ‘La casetta di Marzapane’ nel nostro Parco Gino Strada.”