Premio LUX del pubblico 2024: annunciati a Venezia i cinque finalisti

20.000 Species of Bees, Fallen Leaves, On the Adamant, Smoke Sauna Sisterhood and The Teachers’ Lounge sono i film in garA per l’edizione 2024 del Premio LUX del pubblico. La vicepresidente del Parlamento europeo Evelyn Regner, responsabile per il Premio Lux del pubblico: “Amiamo il cinema europeo, perché riflette i nostri sogni, le nostre paure e le nostre speranze. L’anno scorso il pubblico ha dimostrato il proprio impegno, con 45.000 cittadini che hanno partecipato alla selezione del film vincitore. Quest’anno, ognuno dei cinque film scelti offre una prospettiva unica sulle sfide e le opportunità che la società europea sta incontrando: dare potere alle donne e alle ragazze, far crescere la giustizia sociale e l’uguaglianza e rafforzare la diversità. Ora è arrivato il momento di scegliere il prossimo vincitore insieme a noi: seguite le proiezioni gratuite in tutti i Paesi dell’UE e dite la vostra valutando i film sulla nostra piattaforma”.

VENEZIA – Durante una cerimonia tenutasi al Festival del cinema di Venezia, il Parlamento Europeo ha annunciato i finalisti del Premio Lux del pubblico 2024::

“20.000 Species of Bees” della regista spagnola Estibaliz Urresola Solaguren narra la vicenda di una bambina di otto anni disorientata dal modo in cui le persone le si rivolgono. Durante un’estate in un villaggio legato all’apicoltura, esplora la sua identità di genere con le donne della sua famiglia, che allo stesso tempo riflettono sulla loro femminilità.

In “Fallen Leaves” del regista finlandese Aki Kaurismäki, due anime sole in cerca d’amore si incontrano per caso una notte a Helsinki. Il loro incontro è ostacolato dall’alcolismo, dai numeri di telefono persi, dalle incomprensioni e dalla vita in generale che ha la particolarità di non essere sempre “come nei film”.

“On the Adamant” del regista francese Nicolas Philibert è un documentario su un asilo nido speciale: una struttura galleggiante sulla Senna, nel cuore di Parigi. Questo posto è un’ancora nel tempo e nello spazio per gli adulti con disturbi mentali. Il film invita a salire a bordo alla struttura per incontrare i pazienti e il personale sanitario che ogni giorno animano il centro.

“Smoke Sauna Sisterhood” della regista estone Anna Hints racconta la storia di un gruppo di donne che si riuniscono nell’oscurità rassicurante di una sauna per condividere i loro pensieri e segreti più intimi. Avvolti dal calore morbido e denso, si spogliano per liberarsi delle paure, delle vergogne e ritrovare la forza.

“The Teachers’ Lounge“, diretto da Ilker Çatak e prodotto in Germania, narra di Carla, un’insegnante giovane e idealista che decide di indagare su una serie di furti irrisolti nella sua scuola. Con l’aiuto di una telecamera nascosta, smaschera il ladro, ma la sua rivelazione sorprende tutti e pone Carla di fronte a un dilemma di difficile soluzione.

Le prossime tappe

I cinque film nominati verranno sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali della UE e proiettati nelle sale di tutta Europa.

I cittadini dell’UE che assisteranno alle proiezioni potranno votare i film, dando loro un punteggio da una a cinque stelle, a partire dal 1° settembre attraverso la piattaforma dedicata del premio LUX. Il vincitore sarà selezionato congiuntamente dai membri del Parlamento europeo e dalle valutazioni del pubblico, ciascuna valutazione rappresenterà il 50% del risultato finale.

Il film vincitore sarà annunciato nel marzo 2024 in un’apposita cerimonia organizzata presso il Parlamento europeo.

Background

I cinque film finalisti sono scelti da una giuria LUX composta da esperti di cinema provenienti da tutta Europa, nominati ogni anno dai coordinatori della Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento europeo. Quest’anno la giuria si è riunita il 28 giugno a Bruxelles.

Dal 2020, il Premio LUX – Premio del pubblico europeo – è assegnato dal Parlamento europeo e dalla European Film Academy, in collaborazione con la Commissione europea e la rete Europa Cinemas.

Il Parlamento europeo ha istituito il Premio LUX nel 2007 per contribuire alla distribuzione di film europei di alta qualità artistica che riflettono la diversità culturale in Europa e al di fuori di essa e che toccano temi di interesse comune, come la dignità umana, l’uguaglianza, la non discriminazione, l’inclusione, la tolleranza, la giustizia e la solidarietà.

Credits foto Parlamento Europeo