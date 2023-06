Diventa Art Moving and Set Up Manager!

Ottime notizie per chi oggi cerca di trovare indirizzi scolastici che diano reali possibilità di concretizzare le aspirazioni e i talenti con la soluzione lavorativa. Un nuovo corso per formare esperti in logistica dell’arte è stato presentato questa mattina e partirà ad ottobre, con il prossimo anno scolastico.

Venezia – “Sono corsi che rispondono alle esigenze di crescita delle imprese e dei lavoratori. In questo caso l’ITS Marco Polo Academy propone un corso innovativo che offre l’opportunità di formare una figura altamente specializzata nel campo dell’organizzazione degli eventi, settore nel quale vi è un’ampia domanda di professionalità. Questo è l’esempio lampante del perché i percorsi ITS in Veneto rappresentino un successo per i ragazzi che vengono formati e subito occupati nello specifico della professione per la quale hanno scelto di investire”.

Così Elena Donazzan, assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro ha commentato la presentazione, tenutasi questa mattina a Venezia, del nuovo corso ITS in logistica dell’arte, “Art Moving and Set Up Manager” proposto dall’ITS Marco Polo Academy, presieduta da Damaso Zanardo.

Erano presenti il direttore dell’ITS Marco Polo Academy Enrico Morgante, il project manager del corso Fabio Fonda e le aziende partner dell’iniziativa. Si tratta di un nuovo percorso formativo professionalizzante nel campo dei grandi eventi, che nasce dall’analisi della crescita e dell’evoluzione dello scenario turistico-culturale del territorio, a partire da Venezia, città unica nel suo genere per le potenzialità di settore.

Il percorso, la cui selezione è aperta e che inizierà a ottobre nella sede dell’Istituto Marco Polo di Venezia, porterà i partecipanti a specializzarsi nella logistica dell’arte, ovvero nella movimentazione e allestimento di opere d’arte, materiali o multimediali, interazione e mediazione sul campo con l’artista e gli operatori in tutte le loro declinazioni tecnico-specialistiche. Le nuove figure, gli Art Moving & Setup Manager, saranno figure che potranno trovare sbocchi occupazionali sia presso le aziende che gestiscono gli eventi sia presso quelle che si occupano specificatamente, per conto terzi, della pianificazione e organizzazione.

“Questo – conclude Donazzan – è un percorso di formazione culturale dalla forte impronta veneziana, attento ai cambiamenti nel mondo dell’arte, che formerà gli Art Moving e Setup Manager, figure capaci di coniugare basi culturali consolidate, formazione tecnologica, visione innovativa, capacità di relazione ed interazione con tutta quella serie di imprese che dalla realizzazione degli eventi, quanto più essi incorporano innovazione e ricerca, possono ricevere benefici sia diretti che indiretti in termini di acquisizione di competenze e saperi oltre alla capacità competitiva sul mercato nazionale e internazionale. Tra arte, turismo ed eventi, formiamo nuove figure professionali per dare risposte concrete alle imprese e far crescere il territorio”.