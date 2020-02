Devastazione del verde in via del Tinto

Una devastazione del verde si sta verificando a Mestre, devastazione che tende a depauperare la città di un patrimonio necessario al benessere di tutti.

Questo scempio si sta verificando in via del Tinto, come viene segnalato dal social “Mestre Mia”, dove ben 29.000 mq di verde vengono sacrificati per far posto ad una deprecata cementificazione.

Questa zona verde è a ridosso del Bosco di Carpenedo che, grazie ad essa, aveva una protezione e manteneva il suo equilibrio.

Ci auguriamo tutti che distruzioni del verde cittadino non abbiano più a verificarsi in città.

