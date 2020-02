Segnalate misteriose sparizioni di gatti nelle città venete

Nelle città venete si sta verificando un preoccupante fenomeno: si moltiplicano le sparizioni di gatti, soprattutto gatti domestici ben tenuti, vaccinati ed amati.

Fantomatici ladri entrano nei giardini e nelle case portando via i felini dei quali poi non rimane più traccia. Numerose sono le segnalazioni registrate nelle provincie di Padova e Vicenza e si teme che il fenomeno possa estendersi anche alle provincie di Venezia e Treviso.

La Guardia Zoofila, interrogata in proposito, sospetta che dietro a queste misteriose segnalazioni ci sia il commercio illegale di carne e pellicce o, peggio, la vivisezione collegata a riti satanici.

La Guardia Zoofila raccomanda di non fornire alcuna informazione sul proprio gatto a persone che pongono domande sui felini domestici, come sembra sia avvenuto in molti casi.

Fonte: il Giornale.it

