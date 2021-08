Delizie d’autunno. Ritornano i grandi sapori del territorio. Primo appuntamento a Zero Branco

Riparte la rassegna tra mostre, feste, escursioni e serate a tema

Primo appuntamento Zero Branco, dal 27 agosto al 5 settembre 2021

Sapori, fragranze e aromi del Veneto. Si può racchiudere in queste parole la rassegna Delizie d’Autunno, il ricco calendario di eventi che, dal 2008, promuove un itinerario unico tra prodotti di nicchia e ricette da tutelare.

La rassegna, che celebra le tantissime delizie autunnali della Marca, prenderà il via ufficialmente nei prossimi giorni, con la 54 Sagra del Peperone di Zero Branco (TV) che, dopo l’edizione 2020 “ridotta” a causa della pandemia, torna alla normalità. Dal 27 agosto al 5 settembre, infatti, Zero Branco vivrà dieci giorni di festeggiamenti, tra buon cibo, musica dal vivo e tante iniziative dedicate al territorio.

In particolare, domenica 29 agosto alle ore 9.00 si svolgerà l’escursione guidata “Alla scoperta del paesaggio di Zero Branco”, passeggiata aperta a tutti realizzata in collaborazione con UNPLI Treviso. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria: 334 293 6833 – [email protected].

Organizzata da Unpli Treviso, è una rassegna pensata come un vero e proprio percorso alla scoperta, attraverso le feste delle Pro Loco locali, delle tante delizie della Marca.

Un enorme patrimonio di prelibatezze tutte da preservare, come le mele di Monfumo, i funghi del Montello, i Marroni di Combai e Monfenera IGP, il Fagiolo Borlotto Nano di Levada, il preziosissimo olio d’oliva di Maser… senza dimenticare i grandi piatti della tradizione contadina come le Trippe di Tovena, pittoresco borgo di Cison di Valmarino, o lo Spiedo Gigante di Pieve di Soligo, risultato di ore e ore di cottura da parte dei menarosti, specialisti diplomati da un’apposita Confraternita.

Alla collina trevigiana, la pianura farà eco con le feste dedicate a peperoni, zucca e kiwi, oltre ai vini di qualità che, insieme alle proposte gastronomiche, disegneranno una mappa delle numerose tipicità trevigiane.

E per valorizzare ulteriormente questi antichi sapori, Unpli Treviso e le Pro Loco promotrici della rassegna hanno dato vita al Ricettario Delizie d’Autunno, una raccolta che celebra la cucina sana e genuina, strettamente legata ai prodotti stagionali della terra. Tante proposte che coniugano bontà e fantasia, dedicate a chi, preparando qualcuno dei piatti descritti nel libro, vorrà scoprire non solo sapori e profumi quasi dimenticati, ma anche il lavoro e la passione che si celano dietro ad ogni prodotto presentato.

Una galleria di sapori che contribuirà alla promozione e alla celebrazione di quei prodotti tipici e quelle antiche tradizioni che rappresentano un patrimonio da custodire e preservare.

Una ricchezza culturale che le Pro Loco, da sempre, si impegnano a rivalutare e tutelare.

Il programma della rassegna 2021

Zero Branco 54° Sagra del Peperone – dal 27 agosto al 5 settembre

Riese Pio X 30° Palio dei Mussi – Sagra di San Matteo – dal 18 al 21 settembre

Covolo 24^ Festa del Fagiolo Borlotto Nano Levada – tutti i sabati e le domeniche di settembre

San Zenone degli Ezzelini Passeggiando nella terra degli artisti – 26 settembre 2021

Monfumo 37^ Festa della Mela – dal 30 settembre al 3 ottobre

Maser Olio EVO novello e vino nuovo – dal 26 settembre al 5 dicembre

Nervesa della Battaglia 42^ Festa dei Funghi – settembre 2021

Pieve di Soligo 64^ Spiedo Gigante – settembre 2021

Tarzo Castagne in piazza – spirito degli antichi sapori – 10 e 17 ottobre

Pederobba 46° Mostra-mercato dei Marroni del Monfenera – dal 17 al 24 ottobre

Combai 77° Festa dei Marroni – 15-17 22-24 29-31 ottobre e 1° novembre 2021

Tovena Tovena in Festa – dal 15 al 31 ottobre 2021

Sernaglia della Battaglia Festa della Zucca – 22-24, 29-31 ottobre 2021

Quinto di Treviso 2^ Ed. Colori e Sapori d’Autunno – ottobre 2021

San Vito di Altivole 35^ Festa Micologica – ottobre 2021

Codognè 21^ Festa della Mela Cotogna, 4^ Fiera delle Piccole Produzioni locali – ottobre 2021

Refrontolo 7^ rassegna nazionale dei Vini passiti – ottobre 2021

Segusino 116^ Fiera Franca del Rosario – ottobre 2021

Cordignano 27° Prealpi in Festa – dal 10 al 14 novembre

Mosnigo Festa di San Martino – novembre 2021

Volpago del Montello 47^ Mostra dei vini del Montello e dei Colli Asolani – dal 12 novembre al 5 dicembre

Paese San Martino tra i sapori d’ autunno – novembre 2021

NEW ENTRY

Miane Malghe tra Miane e Borgo Valbelluna – 3 e 5 settembre 2021

Bigolino Bigoi a Bigolino – luglio 2022