Daniele Scardina torna sui Social post emorragia cerebrale

A 7 mesi esatti dalla terribile emorragia celebrale che l’ha colpito dopo un allenamento, il pugile Daniele Scardina (King Toretto) ha pubblicato una sua foto su Instagram e lasciato un messaggio per i suoi fan.

28 febbraio 2023, il pugile Daniele Scardina (per tutti King Toretto) si accascia in spogliatoio dopo un allenamento come tanti. Emorragia celebrale. Dopo una difficile operazione e un mese in Terapia intensiva finalmente esce e inizia la riabilitazione. Ci volle un altro mese per uscire definitivamente dall’Ospedale.

A comunicare le sue condizioni finora era sempre stato il fratello Giovanni tramite il suo profilo Instagram, ieri sera invece la sorpresa che ha scaldato il cuore dei fan e di tutti gli appassionati di pugilato: una sua foto e un suo messaggio molto potente:

I’m coming back!

Il testo completo del Post

“Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo.



Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo:

stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere.



La riabilitazione richiede tanto duro lavoro sia fisico, sia mentale e questo non mi permette di rispondere a tutti i vostri messaggi di incoraggiamento e supporto, ma piano piano lo farò.



Vi ringrazio infinitamente per l’affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, anche quando non potevo vederlo e sentirlo.



I’m coming back!

❤️👊🏽❤️🙏🏼”