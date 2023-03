Il pugile Scardina esce dalla terapia intensiva

Il pugile Daniele Scardina, meglio noto con il nome di battaglia King Toretto, è finalmente uscito dalla terapia intensiva.

Giorni speciali per il pugilato italiano: dopo l’oro ai Mondiali di New Delhi vinto nella categoria 57 kg da Irma Testa e l’argento di Sirine Chaarabi nei 52 kg, ecco la notizia che tutti aspettavamo: Daniele Scardina è uscito dalla terapia intensiva dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito lo scorso 28 febbraio dopo un allenamento.

Il pugile era stato ricoverato all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo un malore e operato d’urgenza. Di oggi il Post su Instagram del fratello Giovanni in cui comunica le condizioni e il proseguire delle cure in reparto:

“A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo:

Le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla Terapia Intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato.

La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita.

Impossibile trovare parole per ringraziare l’equipe medica della Terapia Intensiva dell’Istituto clinico Humanitas, che in queste settimane si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria.

Altrettanto impossibile è descrivere la gratitudine che proviamo per il nostro Dio che ha accompagnato i medici, Daniele e tutti noi, in questo difficile percorso.

Grazie anche a voi per la vicinanza che ci avete dimostrato camminando al nostro fianco in questo terribile momento, è bello sapere che tantissime persone hanno avuto un pensiero per mio fratello.

La strada è in salita, ma noi abbiamo fede.

Unitevi a noi in preghiera, Daniele, e noi con lui, vi saremmo immensamente grati.

Giovanni Scardina“

È arrivata anche la nota dell’Istituto Humanitas di Rozzano sulle sue condizioni: “In merito alle condizioni cliniche di Daniele Scardina, su richiesta della famiglia, si conferma che il paziente è stato dimesso dalla Terapia Intensiva per proseguire il percorso di cura in reparto e poi in un centro di riabilitazione specializzato. Il prossimo bollettino sarà emesso quando ci saranno novità significative“.

Photo Credits: Steve.B, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons