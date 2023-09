Friluftsliv: il segreto norvegese per vivere meglio nella natura

Se pensate che i norvegesi siano dei pazzi che amano il freddo e dormono in tenda anche in inverno, forse non conoscete il Friluftsliv. Si tratta di una filosofia di vita che celebra il contatto con la natura e i suoi benefici per la salute e il benessere. Il termine, coniato nel 1850 dal poeta Henrik Ibsen, significa letteralmente “vita all’aria aperta” e racchiude il senso di appartenenza e di armonia che i norvegesi provano verso il loro ambiente.

Il Friluftsliv non è solo una questione di sport o di hobby, ma di stile di vita. I norvegesi lo praticano fin da bambini, quando trascorrono gran parte del tempo all’aperto, anche nelle stagioni più fredde. Gli asili li incoraggiano a giocare e a dormire fuori, le scuole li portano in escursione nella natura, le università offrono corsi e lauree in Friluftsliv. Anche gli adulti non rinunciano a questa abitudine, che li porta a camminare, pescare, raccogliere funghi, fare picnic o semplicemente respirare l’aria fresca.

La legge norvegese tutela il diritto dei cittadini a godere della natura, indipendentemente dalla proprietà del terreno. L’Outdoor Recreation Act del 1957 stabilisce che chiunque può accedere, raccogliere e pernottare in qualsiasi area naturale, purché rispetti le regole e non danneggi l’ecosistema. Questa legge riflette l’importanza culturale del Friluftsliv nella società norvegese.

Ma quali sono i benefici del Friluftsliv?

Oltre a favorire l’attività fisica e la prevenzione di alcune malattie, il contatto con la natura ha effetti positivi sul benessere mentale. Numerose ricerche hanno dimostrato che stare all’aperto riduce lo stress, l’ansia e la depressione, migliora la memoria e la creatività, aumenta l’autostima e la felicità. Non a caso, due città norvegesi (Oslo e Bergen) sono tra le dieci città più felici al mondo secondo il World Happiness Report 2023.

Il Friluftsliv è quindi una pratica che può arricchire la nostra vita e renderci più sani e sereni. Non serve vivere in Norvegia o in un luogo remoto per adottarla: basta cercare degli spazi verdi vicino a casa, come un parco, un giardino o una collina, e dedicare almeno due ore a settimana alla natura. Ci insegna a riscoprire la bellezza e la semplicità della vita all’aria aperta, a sentirci parte di un tutto più grande e a rispettare il nostro pianeta.

A.G.