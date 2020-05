Da lunedì prossimo addio alla autocertificazione

Nuova notizia fonte di piacere e che ci dà la sensazione di essere vicini ormai alla riconquistata libertà. Mancano ancora tante cose per gridare di essere tornati cittadini liberi, ma comunque è un altro passo.

La notizia è che da lunedì 18 non servirà più l’auto certificazione per spostarci entro i confini della regione di appartenenza, non potremo sconfinare in altre regioni se non che per giustificati motivi.

Avremo quindi via libera di rivedere gli amici, finalmente, C’è ancora il divieto di assembramento, comunque potremo riprendere in parte le nostre frequentazioni di qualche mese fa. Gli abbracci sono vietati, attenzione.

I controlli saranno serrati particolarmente nei luoghi della movida.

La notizia è stata data ieri dal premier Conte. Queste misure saranno valide fino alla fine di maggio, poi si vedrà.

