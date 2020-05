Preganziol. Riapertura biblioteca dal 18 maggio

La Biblioteca comunale riapre lunedi 18 maggio esclusivamente per le attività di restituzione e prestito su richiesta, con modalità di distanziamento e sicurezza volte ad assicurare la salute degli operatori e dei cittadini.

E’ vivamente consigliata la prenotazione di libri, periodici, e materiale video con le seguenti modalità:

– online accedendo dal sito del catalogo tvb.bibliotechetrevigiane.it o Binp – Biblioteche in PolO,

– al telefono chiamando il n. 0422632371,

– via mail scrivendo all’indirizzo [email protected]

INGRESSO dalla Sala Conferenze, distanziato e contingentato (un adulto/un bambino), con obbligo di dispositivi (mascherine, guanti o gel disinfettante).

Qui troverete personale pronto ad accogliervi e a darvi tutte le indicazioni per le restituzioni e i prestiti precedentemente prenotati. Per accedere in sicurezza osservate le raccomandazioni che troverete nei cartelli affissi in biblioteca. Siamo disponibili a esaudire richieste di informazioni bibliografiche o eventuali chiarimenti.

Cliccare qui per scoprire le novità (link http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/SebinaOpac/.do?pb=VIAPZ)

Orari di riapertura lunedì mercoledì venerdì 9.30-13.00 martedì giovedì 14.00-19.00

Lunedì 25 maggio chiuso per santo patrono

