Covid, vaccinazioni anche dal farmacista. In Veneto hanno aderito 1.400 farmacie

Le vaccinazioni contro il Covid si potranno fare anche i farmacia, questo il senso dell’accordo quadro siglato tra governo e Federfarma ed Assofarm.

Non è prevista la presenza di un medico nella farmacia che effettuerà la vaccinazione, ma solo la presenza di un addetto al primo soccorso. Nel caso di reazioni avverse il farmacista provvederà ai primi soccorsi ed ad avvertire il 118.

I farmacisti verranno formati con un corso obbligatorio dell’Istituto Superiore di Sanità. Si potranno vaccinare tutti tranne i soggetti estremamente vulnerabili o con precedenti di gravi reazioni allergiche.

Alle farmacie le Asll riconosceranno una remunerazione di sei euro per ogni vaccinazione effettuata

In Veneto è stato già ufficializzato l’accordo con Federfarma e sono 1.400 le farmacie che hanno aderito. Da giovedì 1 aprile chi desidera potrà collegarsi alla piattaforma di prenotazione della Regione e compiere in pochi minuti la procedura. Chi non è pratico di computer potrà recarsi direttamente in farmacia.

Fonte: huffingtonpost.it

