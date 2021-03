La Giunta dà il via libera al Rendiconto 2020. Conti in ordine

La Giunta dà il via libera al Rendiconto 2020. Zuin: “Un avanzo di 31 milioni e un risultato positivo di conto economico pari a 75 milioni. Nonostante la pandemia siamo riusciti a tenere i conti in ordine” La Giunta comunale, riunitasi oggi in modalità web confrerence, ha dato il via libera, su proposta dell’assessore al Bilancio Michele Zuin, alla delibera relativa al Rendiconto 2020. Il testo ora sarà inoltrato al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza. Nello specifico, emerge dalla delibera, che il 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione libero di circa 31 milioni, un fondo di cassa libero di circa 144 milioni ed un risultato positivo di conto economico di circa 75 milioni. “Pur in presenza di un anno contraddistinto da una pesante crisi, l’Amministrazione comunale è riuscita – spiega l’assessore Michele Zuin – a mantenere in ordine i conti e adottare una serie di misure a favore del tessuto socio-economico della Città. Come anticipato a maggio 2020 in occasione del rendiconto 2019, il risanamento dei conti – che ha visto il bilancio del Comune chiudere il 2019 in positivo di 62 mln., partendo da un disavanzo di 72 mln. del 2014, ed in miglioramento costante di cassa – ha consentito di far fronte alle minori entrate, soprattutto del turismo, registrate nel 2020. Pur con dei ristori da parte dello Stato senza questi dati e la visione lungimirante del sindaco Luigi Brugnaro, non saremmo riusciti a mantenere il bilancio in pareggio e a intraprendere misure di sostegno ai cittadini e alle imprese. In particolare nel corso del 2020 si sono adottate misure a favore delle società partecipate più colpite dalla crisi (AVM e Casinò di Venezia Gioco S.p.A.) sia in termini di liquidità che di sostegno economico. Sono stati, inoltre, deliberati ulteriori provvedimenti, a favore dei cittadini, delle associazioni e delle imprese di posticipo di alcune scadenze e di supporto economico, riducendo alcuni importi dovuti. Da evidenziare, infine – conclude Zuin- che, anche a seguito di uno specifico atto di indirizzo della Giunta, le strutture comunali hanno provveduto ad una ulteriore accelerazione nei pagamenti alle imprese ed ai fornitori, chiudendo il 2020, pagando mediamente i debiti 15 giorni prima della loro scadenza, migliorando il dato del 2019 che si attestava con un termine di 8,5 giorni di anticipo. Si tratta di un segno concreto di vicinanza al mondo produttivo, in controtendenza rispetto alla vulgata dei ritardi cronici della Pubblica Amministrazione”.