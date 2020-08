“Cosa resterà?”

Estate 2020… E la radio canta, il suono delle tue risate Karaoke Guantanamera. Partita convalescente ma già ribelle con gli avamposti della movida tracciati e perseguitati. E plexiglass, ombrelloni con app distanti tra loro con tante incognite si ritrova subito affollata e fuori controllo, mascherine che saltano e house che giustamente aggrega, ma cosa doveva fare? Fino ad arrivare in cima al ferragosto dove tutto si ferma, positivi e ricoveri, numeri telefonici dati a caso per evitare controlli dopo la disco. Tamponi di massa per i rientri e caos mica troppo calmo. Con bermuda e sandali ancora ai piedi si intravede il crinale e forse si ritorna a scuola, ma in monopattino e sul monobanco, basta essere sotto i 37,5. Fino all’ultimo Briatore.

Zero Biscuit di Mauro Lama.

Photo Credits: Martin-Parr-Magnum-Photos

