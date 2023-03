CORTINAmetraggio, il cinema italiano a Cortina d’Ampezzo entra nel vivo

CORTINA D’AMPEZZO – Iniziato martedì 21 marzo, proseguirà fino a domenica 26 Cortinametraggio 2023, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, nonché fucina di talenti e trampolino di lancio per le nuove generazioni.

La settimana di proiezioni, incontri, mostre, workshop, omaggi e molto altro, sta scoprendo i 26 cortometraggi in gara di questa edizione (scelti tra oltre 420 pervenute) con cui i loro autori si sono messi alla prova, sfidando convenzioni, linguaggi e canoni, in un formato breve e incisivo. La qualità è alta e la varietà di genere grande: commedia, dramma, horror, fantascienza, thriller, poliziesco e anche tematiche leggere e ironiche sulla famiglia o sull’importanza dell’amicizia, fino a script più introspettivi e cupi legati a temi di attualità.



Eventi di oggi, venerdì 24 marzo

Da non perdere oggi:

Alle ore 16.00

• Incontro NUOVO IMAIE “In alta quota, attori e registi sempre più in alto”

Il Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, che dal 2010 si occupa della tutela dei diritti connessi allo sfruttamento di opere audiovisive e musicali trasmesse in tv, sul web e via radio, incontrerà il pubblico di Cortinametraggio per raccontare la nascita della collecting e quali sono gli sforzi messi in campo, ogni giorno, per contrastare la pirateria e promuovere e tutelare il lavoro degli artisti.

Alle ore 17.30

• Evento speciale mostra “Mani mani mani” di Agron Hoti

Un appuntamento in cui il pubblico sarà coinvolto in maniera inedita: impossibile mancare alla performance live dell’artista Agron Hoti, che propone a Cortina d’Ampezzo e in contemporanea con Cortinametraggio il suo omaggio al grande critico Philippe Daverio.



Proiezioni di oggi, venerdì 24 marzo

ALEXANDER GIRARDI HALL

19:15 / Sezione cortometraggi in concorso

• MIRANDA’S MIND di Maddalena Crespi / 17’24’’

• IL BARBIERE COMPLOTTISTA di Valerio Ferrara / 19’30’’

• L’ARMADIO di Matteo Macaluso / 9’08’’

• SUBTITLES di Davide Barbieri / 13’35’’

• TRIA di Giulia Grandinetti / 17’20’’

• 9TH FLOOR TO THE RIGHT di Andrea Romano / 16’

• EDITING ROMANCE di Giovanni Jannoni e Stefano Etter / 9’41’’

SEZIONE EVENTI SPECIALI

• ROGER – Episodio 1, 2, 3 – Centenario Aereonautica Militare