Coronavirus. Gli animali non sono portatori di COVID 19.

Negli scorsi giorni, si è parlato della positività di una barboncina che vive con la famiglia risultata positiva al Coronavirus. La carica virale della cagnolina è comunque molto bassa .

Significa che il cane non è in grado di infettare, perché anche se viene contagiato, il virus è presente in quantità modeste.

E’ fondamentale che per la tutela della salute degli animali da compagnia seguire le buone norme igieniche.

Il Gruppo di lavoro tecnico scientifico della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari quasi un anno fa ha elaborato un documento denominato: “Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SARSCoV2”, lo scopo è quello di “’impedire possibili congetture, pregiudizi e speculazioni che porterebbero ad una immotivata zoofobia, prevenendo così fenomeni di abbandono degli animali d’affezione come cani e gatti con conseguente aumento del randagismo.”.

Gli animali domestici, in particolare cani e gatti che vivono con persone affette da Covid-19, sviluppano rapidamente anticorpi capaci di neutralizzare il virus.

I cani sono poco suscettibili al SARS-CoV-2 con infezioni asintomatiche, mentre i gatti possono sviluppare patologie respiratorie in forma lieve.

Ad oggi non esistono prove del fatto che gli animali domestici possano trasmettere all’essere umano il virus SARS-CoV-2 e svolgere un ruolo attivo nella diffusione di Covid-19″. Lo afferma la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Tuttavia, poiché la sorveglianza veterinaria e gli studi sperimentali suggeriscono che gli animali domestici possono contrarre l’infezione attraverso il contatto con persone infette, è importante proteggere gli animali di pazienti affetti da Covid-19, limitando la loro esposizione.

Da studi effettuati in laboratorio su alcune specie domestiche risulterebbe confermata la suscettibilità del gatto, del furetto e, in misura minore, del cane. Per gli altri animali da compagnia, invece, non sono ancora disponibili evidenze.

La ricerca mette in luce che “gli animali d’affezione riescono a produrre una sufficiente risposta immunitaria al SARS-CoV-2, dal quale guariscono rapidamente. Questo significa anche che cani e gatti non costituiscono una fonte di pericolo per gli esseri umani.”.

I ricercatori suggeriscono però che “la sorveglianza sierologica degli animali da compagnia potrebbe essere utile per eliminare ogni potenziale pericolo.

Per garantire il benessere e la salute degli animali nei nuclei con persone con sospetta o confermata positività alla malattia, occorre adottare una serie di misure igieniche di base:

lavarsi le mani prima e dopo essere stato fuori casa o aver accarezzato gli animali;

lavarsi le mani dopo aver maneggiato il loro cibo o le loro provviste; evitare di baciare, di essere leccato dagli animali o di condividere il cibo;

al ritorno dalla passeggiata, pulire sempre le zampe degli animali domestici evitando prodotti aggressivi e a base alcolica poiché possono provocare prurito, preferendo invece prodotti senza aggiunta di profumo.

Le persone infette da SARS-CoV-2, inoltre, “dovrebbero preferibilmente evitare il contatto ravvicinato con i loro animali domestici”.

E in caso vi sia il dubbio o si abbia la conferma di essere stati contagiati, è necessario segnalare ai servizi veterinari della ASL se in casa sono presenti animali domestici.

In questo modo, al momento del primo tampone effettuato sul paziente, “nella scheda epidemiologica sarà compreso anche il censimento degli animali da compagnia e da remoto sarà monitorato anche il loro stato di salute”.

CANI E GATTI NON SONO PORTATORI DEL COVID

