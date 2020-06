Coronavirus: donato al Comune un carico di centinaia di confezioni di gel igienizzante per le mani

Decine di scatoloni con confezioni di gel igienizzante per le mani che saranno utilizzate negli uffici dei servizi pubblici essenziali, specie quelli che hanno un contatto frequente col pubblico. Questa la donazione che stamattina è stata consegnata nella sede operativa della Protezione civile di via Mutinelli a Mestre da parte di un gruppo industriale italiano attivo nel settore del beverage.

“Ringrazio l’azienda per la sensibilità e la disponibilità dimostrate – commenta l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini – Si tratta di materiale che continuerà a essere molto utilizzato anche nei prossimi mesi, per garantire ai cittadini il massimo dell’igiene e della sicurezza sanitaria. Sono numerose le donazioni giunte di recente alla sede operativa della Protezione civile, che non posso che continuare a ringraziare per il capillare impegno profuso in tutto il territorio comunale non solo durante i giorni clou dell’emergenza Covid-19, ma anche durante questa fase di ripartenza”.

