Treviso. Operazione a favore del verde urbano e della qualità dell’aria

Operazione a favore del verde urbano e della qualità dell’aria quella avviata dal Sindaco Mario Conte.

Stanno per essere messi in atto 20 ettari di boschi urbani con essenze sempreverdi, piante piccole, già adulte oltre a specie mellifere. Boschi visitabili tramite sentieri in grado di fungere da polmone verde e da barriera all’inquinament o.

Questa è un’operazione che a Treviso non si era mai vista ma che, negli anni, darà sicuramente risultati importanti in termini di miglioramento della qualità della vita.

“Il nostro piano anti-smog parte dalla natura!” cosi precisa il Sindaco Mario Conte

