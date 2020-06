Con “Sogni d’oro” il Teatro Stabile del Veneto augura la buonanotte ai più piccoli in compagnia dei miti greci.

La rubrica di “Una stagione sul sofà” si rinnova con i racconti della mitologia greca curati da Portalebambini.it e letti dagli allievi del secondo anno della Scuola Teatrale d’Eccellenza Modello Teseo Veneto.

Venerdì 5 giugno (ore 21.00) online il podcast di Amore e Psiche

Mercoledì, 3 giugno – Dopo aver registrato oltre 35 mila ascolti nelle settimane di lockdown, la rubrica Sogni d’oro del palinsesto digitale di “Una Stagione sul sofà” si rinnova con nuove avventure e nuovi racconti per augurare la buonanotte ai piccoli spettatori del Teatro Stabile del Veneto. A partire da venerdì 5 giugno – ogni sera alle 21.00 – la rubrica propone i podcast con i racconti dei miti greci letti dagli allievi del secondo anno della Scuola Teatrale d’Eccellenza parte del Modello Te.S.eO. Veneto, Teatro Scuola e Occupazione – Teatro Stabile del Veneto in partnership con Accademia Teatrale Veneta.

La mitologia greca con i suoi eroi, divinità, creature incantate e mostruose cullerà i piccoli ascoltatori tra le braccia di Morfeo, grazie alle storie di Dedalo e Icaro, Eco e Narciso, Ercole, Teseo e il Minotauro e di tanti altri personaggi trascritte e adattate per i più piccoli da Portale Bambini.

A inaugurare la rubrica, questo venerdì, il mito di Amore e Psiche letto da Virginia Billi attrice e speaker che collabora con Portale Bambini, un sito web con contenuti didattici, filastrocche e racconti gratuiti per i più piccoli curato da Alessia de Falco e Matteo Princivalle, due educatori, scrittori e illustratori.

“Sogni d’oro” è una delle rubriche più seguite di “Una Stagione sul sofà”, uno spazio per le mamme e i papà di recuperare momenti ormai quasi perduti con i loro bambini l’ascolto di fiabe e favole della tradizione lette da personalità del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, ma anche storie inedite come quella di Veronico, il bambino che non riusciva a dormire, il racconto scritto da Tiziano Scarpa durante le settimane di quarantena per il Teatro Stabile del Veneto, con le illustrazioni di Massimo Giacon da scaricare e colorare.

Gli appuntamenti di domani e venerdì di “Una Stagione sul Sofà”

GIOVEDÌ 4

ore 11.00 REPLICA Aperitivi letterari L’amore ai tempi del colera Ep 34

ore 16.00 REPLICA Famiglie connesse Un vecchio, un bambino e l’asino di Matricola Zero

ore 19.00 #YuriLibero Episodio 3 di Matteo Righetto

ore 21.30 ZOOM Poetry Slam Finale

 in diretta su Zoom https://zoom.us/j/95494443048

____

VENERDÌ 5

ore 14.00 Maturitorial Ep 7 Come barare di Matricola Zero

ore 18.00 Oltre la scena Community di Elena Filini con la Community musica in diretta sulla pagina FB del Teatro Mario Del Monaco

ore 19.00 Aperitivi letterari L’amore ai tempi del colera Ep 35

ore 20.00 Il Nordest in tournée Tempo di CHET, produzione Teatro Stabile di Bolzano

ore 21.00 Sogni d’oro Amore e Psiche, mito greco letto da Virginia Billi

