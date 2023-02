Coppa Italia, tutto pronto per Mogliano Rugby vs Cus Torino

Ritorna la Coppa Italia con il quarto turno che vede Mogliano ospitare la squadra del Cus Torino. C’è necessità di ritrovare un po’ di entusiasmo e fiducia nel proprio gioco, e anche di tentare la rivincita dopo la sconfitta subita dallo stesso Cus in Campionato.

MOGLIANO VENETO – Un po’ di riposo per i giocatori maggiormente impiegati e qualche novità nel posizionamento in campo per altri. In cabina di regia con l’inossidabile Francesco Fabi, Giuliano Avaca partirà nel ruolo di apertura con lo spostamento di Mare a primo centro in coppia con Dal Zilio.

Ritornano titolari dopo un lungo periodo di recupero sia l’estremo Viotto che Mattia D’Anna all’ala. Partiranno nei primi 15 anche Meggiato in terza linea, Piantella e De Klerk in seconda e Enzo Avaca con Chalonec in prima linea. In panchina torna disponibile Boscain, troviamo anche Triunfo e Garbisi impiegati spesso con la Cadetta e Franchin, tornato a vestire la maglia di Mogliano. Tra i giocatori pronti a subentrare nel corso del match da segnalare la presenza di Jacopo Bocchi, che in caso di ingresso in campo raggiungerebbe l’invidiabile traguardo delle 200 partite con la maglia biancoblù.

Queste le parole del vice allenatore Nicola Mazzucato alla vigilia della gara: “La partita di oggi sarà un bella verifica, l’occasione per poter vedere all’opera alcuni giocatori che non hanno avuto molto spazio in questa prima parte di stagione, anche per acciacchi ed infortuni vari. Potranno testare la loro forma fisica e far vedere di essere pronti per un loro utilizzo anche alla ripresa del Campionato. Sarà una partita dura perchè Torino ha ottime abilità, sia nei trequarti che negli avanti. Sono molto aggressivi, hanno una buona fisicità e muovono bene il pallone. È una squadra a cui piace giocare e contrattaccare, corrono moltissimo e per tutto il match. Non sarà facile, ma per noi comunque l’obiettivo è quello di vincere, ne abbiamo bisogno per ritrovare fiducia e morale.”

Ufficio Stampa Mogliano Veneto Rugby