Ca’ Farsetti premia i “Gondolieri Anziani”

Venticinque anni sulla gondola, scivolando tra i canali e i rii di Venezia. È la storia dei 41 gondolieri sessantenni che questa mattina sono stati premiati a Ca’ Farsetti con una medaglia come segno di riconoscimento per la loro attività svolta a servizio della città.

VENEZIA – Alla tradizionale cerimonia, nella Sala del Consiglio comunale, sono intervenuti gli assessori alla Promozione del Territorio, Paola Mar, e al Bilancio, Michele Zuin, oltre al presidente dell’Associazione gondolieri Andrea Balbi. Con loro anche i consiglieri Francesca Rogliani e Aldo Reato.

“I gondolieri sono l’emblema di Venezia, uno dei volti più conosciuti all’estero e nell’immaginario collettivo – ha commentato l’assessore Mar – A loro il grazie dell’Amministrazione per il lavoro che svolgono, oltre a essere il mestiere più bello del mondo è anche un servizio molto importante sul fronte della sicurezza: sono le sentinelle della nostra splendida città”.

Sicurezza, ma anche solidarietà come ha sottolineato l’assessore Zuin ricordando le varie iniziative svolte dalla categoria: “Quella di oggi è una cerimonia di premiazione importante – ha detto – Un riconoscimento doveroso per chi ha speso una vita per la voga, una vita per il lavoro da gondoliere e una vita per mantenere questa tradizione che i gondolieri anziani devono assolutamente trasferire alle nuove generazioni”.